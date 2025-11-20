為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    來一碗當歸鴨麵線 台南阿嬤連11年替身心障礙孩子補冬

    2025/11/20 19:59 記者王捷／台南報導
    「當歸鴨阿嬤」在瑞復操場上和孩子相依偎，笑容把天氣的涼意都驅散。（瑞復益智中心提供）

    「當歸鴨阿嬤」在瑞復操場上和孩子相依偎，笑容把天氣的涼意都驅散。（瑞復益智中心提供）

    今天台南清晨氣溫只有10多度，夏林路老店客再來當歸鴨一早把整桶當歸鴨腿麵線，送進台南在地社福團體瑞復益智中心，這是該店連續第11年為160名身心障礙孩子與青年朋友補冬。

    瑞復益智中心多年來用「當歸鴨阿嬤」來稱呼客再來的負責人黃馨逸，她今年仍親自到場，幫忙盛當歸湯給身心障礙孩子；女兒明珊說，他們清晨5點就起床備料，提早4小時開始煮湯、煮麵線、處理鴨腿，雖然當歸鴨是很常見的小吃，但想給顧客最好的當歸鴨。

    瑞復益智中心的孩子每年都很期待這碗當歸麵線，有人吃完立刻起身排隊想吃第二碗，幾乎成了瑞復每年冬天的固定儀式，只要聞到當歸香，就知道「當歸鴨阿嬤」又來了。

    黃馨逸說，以前為了生活忙於工作，很少有機會回饋社會，這幾年生活穩定了，結果健康又出狀況，更珍惜能付出的每一天，所以替自己訂下心願，只要身體允許，每年冬天就一定到瑞復，替身心障礙的孩子補冬。

    這是店家連續11年的善舉，瑞復益智中心表示，不只有當歸鴨，台南在地許多企業與店家都支持瑞復，雖然對一般人來說，這只是一碗湯，不過對身心障礙者與家庭來說，這是讓他們感受到社會溫暖的方式。

    瑞復青年捧著熱騰騰當歸鴨腿麵線大口享用，麵條掛在嘴邊也顧不得形象，吃得專心又滿足。（瑞復益智中心提供）

    瑞復青年捧著熱騰騰當歸鴨腿麵線大口享用，麵條掛在嘴邊也顧不得形象，吃得專心又滿足。（瑞復益智中心提供）

