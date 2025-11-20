為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡江大橋吸引日本工程人 公路局：促台日技術深度交流與合作

    2025/11/20 12:27 記者吳亮儀／台北報導
    公路局帶領日本工程師參訪淡江大橋。（公路局提供）

    公路局帶領日本工程師參訪淡江大橋。（公路局提供）

    淡江大橋由交通部公路局獨立建造，日前帶領日本建築工程公司人員到大橋工程參訪，讓日本講師也了解淡江大橋的建設過程與技術創新，交通部公路局表示，這進一步促進了兩國工程領域的經驗交流。

    淡江大橋主跨徑長達450公尺，是全球最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，由每節15公尺、寬度達50公尺的巨型鋼梁節塊組成，重量達400噸以上，相當於波音747飛機的重量。

    淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力，從來不曾參與淡江大橋的建造。

    第35屆台日工程技術研討會本月17日開始，其中公路工程組專業分組再度由公路局負責承辦。為期兩天的會議聚焦於公路建設、隧道施工、橋梁工程、數位轉型（DX）、智慧道路以及環境永續設計等議題，促進台日雙方在工程技術領域的深度交流與合作。

    公路局表示，研討會的演講涵蓋了多個重要的基礎建設與建築議題。首先，清水建設的平野宏幸部長分享了日本長隧道施工中的挑戰與解決方案；首都高速道路技術中心的土橋浩所長介紹了智慧道路系統的最新發展，並探討如何透過AI、IoT與數據分析技術提升道路管理效率與安全性。

    日本大學的阿部忠教授與鹿島道路株式會社的児玉孝喜主任共同介紹了超快硬及高強度混凝土材料在橋梁工程中的應用，以及阪神高速道株式会社的小坂崇課長則以實際案例介紹了預鑄橋面版在公路橋梁中的應用及提升施工效率與橋梁品質。

    東京都立大學的小泉雅生教授以永續建築設計為主題，分享了如何在都市基礎設施與建築規劃中平衡能源效率、環境保護與人本設計。除了學術講座與專業討論外，承辦單位還安排日本講師至興建中的淡江大橋工程參訪。

    公路局表示，淡江大橋為現今台灣重要的橋梁代表，即將在2026年5月完工通車，它跨越淡水河，採單塔不對稱斜張橋設計，主跨達450公尺，設計靈感來自淡水的夕陽、雲門舞者的律動，以及觀音山的意象，展現藝術與工程融合的精神，且對於提升交通流通性發揮了重要的作用。

    交通部公路局表示，藉由這次淡江大橋的工程參訪，讓遠道而來的日本講師也了解淡江大橋的建設過程與技術創新，更進一步促進了兩國工程領域的經驗交流。

    淡江大橋預計2026年5月通車。（記者吳亮儀攝）

    淡江大橋預計2026年5月通車。（記者吳亮儀攝）

