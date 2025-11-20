為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    義披薩店老闆公審16台人遭炎上重開社群 道歉影片、負評全消失

    2025/11/20 12:11 即時新聞／綜合報導
    日前傳出有台灣遊客赴義大利旅遊，16人只點5份披薩，竟遭披薩店老闆拍片公審，後續店家遭炎上，披薩店老闆拍影片向台灣遊客道歉。（本報合成，擷取自Pizza Dal Pazzo/IG）

    日前傳出有台灣遊客赴義大利旅遊，16人只點5份披薩，竟遭披薩店老闆拍片公審，後續店家遭炎上，披薩店老闆拍影片向台灣遊客道歉。（本報合成，擷取自Pizza Dal Pazzo/IG）

    日前傳出有台灣遊客赴義大利旅遊，16人只點5份披薩，竟遭披薩店老闆拍片公審，事件延燒後店家社群遭到網友洗版，老闆也為此發出道歉影片並關閉帳號。但事隔多日有網友發文質疑，老闆後續雖再度開啟社群帳號，但原本的道歉影片已被下架，且在Google評論的負評也都消失，讓網友質疑毫無誠意。

    日前網路傳出，有台灣遊客赴義大利旅遊時，因為16人只點5份披薩、3杯啤酒，被披薩店老闆拍片公審，店家社群後續被許多網友灌爆，該店所在地的蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）市長德羅索（Claudio Del Rosso）也被驚動並出面發聲，強調「此事件不代表蒙特卡丁尼市，這位老闆犯了嚴重錯誤也正以各種方式道歉」。「Pizza dal Pazzo」老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）疑似見情況不對，於15日拍影片道歉。

    但後續也有網友發現，針對有網友留下一星負評並寫下：「這真的只是一個文化差異。 許多人習慣了美國『共享披薩』的風格，可能沒有意識到這在義大利是不同的......」卻被老闆回嗆一句髒話「fuxx u」。讓外界質疑老闆依舊態度強硬，與道歉內容大相逕庭。

    昨日在threads上則是又有網友指出，「義大利Pizza dal Pazzo披薩老闆在罵Fuck後關掉帳號，一天後又重開的版本把道歉都刪了」。查看其IG帳號可發現，目前確實已看不到道歉影片，最新的PO文已變成是8月時的發文。

    在發文底下其他網友也紛紛批評「毫無悔改的意思吧⋯」、「完全沒有誠意道歉」、「這個老闆真的很噁」、「臉書的也刪了喔，雲淡風輕，風吹水無痕」，也有網友質疑「之前把Google評論關了，現在風頭過後又打開，大家的負評全部都不見」，其他網友也表示「那時都留評論成功了，不知道他們用什麼招竟然能刪除我的留言」。

