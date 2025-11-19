「公益愛行腳」今從南迴走到知本 同時響應「世界兒童人權日」

「公益愛行腳，徒步環寶島」活動，有家長帶著行動不便的孩子參加，雖然台東東北季風強烈依然迎風前行。（世展會提供）

展望會與企業邁入第四屆的「公益愛行腳，徒步環寶島」活動，由執行隊長羅勝豐帶領，15日自高雄中山大學出發，展開為期23天、全程900公里的徒步行程。今行腳勇士從南迴走到台東知本，同時響應「世界兒童人權日」，呼籲社會大眾重視兒童的權利，包括保護、教育、健康等福祉。

19日的活動在台東知本溫泉區展開，由於參與者多為企業董事、企業主，晚間在金聯世紀酒店舉行的捐贈儀式中，共對世展會、牧心等社福團體捐出40萬、35萬，但在團員號召、炒熱氣氛下，許多人加碼捐款一萬、五萬不斷再疊加。

請繼續往下閱讀...

這項由中山大學 EMBA 發起的活動，獲台灣師範大學等多所大學校友共同響應，今年除了倡議捐款支持認同的公益組織外，也在沿途串連各地弱勢團體，執行隊長羅勝豐表示，從歷任隊長一路接棒到今年，我們始終希望以最簡單、最真誠的「走路」方式來傳遞善意，透過「我走路我捐款、我走路你捐款、你走路你捐款」的理念，邀請大家用自己的步伐，為認同的公益團體累積一份份愛的力量。

活動強調用雙腳感受土地的風景與人情的溫度，期待募集3000萬元捐款收據，讓更多人看見台灣各地默默努力的公益力量，也讓需要的家庭感受到社會的支持。羅勝豐說，不管是想捐給哪個團體、捐多少，只要能在捐款後再分享捐款證明，也算是支持這項活動。

已連續四年參與徒步環島的企業主管陳建志分享，這是一場結合運動與公益的行動，不僅挑戰體能，也讓人在長時間徒步中放慢腳步，用心和腳去感受這片土地，並與自己對話，透過親身參與，希望將「公益愛行腳」的精神傳遞給家人與朋友，讓更多人加入行列，讓愛不斷延續。儘管過程中曾遇到颱風、落山風與隊員身體不適等挑戰，但大家互相扶持的那份溫暖，使每一次抵達終點的時刻都格外動人。

知本金聯世紀酒店楊子嫺董事長表示，飯店經營秉持取之於社會、回饋於社會的精神，持續關懷在地。她今天也從太麻里隨隊走回知本，讓員工大吃一驚「董事長走路上班，而且還走那麼遠」。

特別的是，賓茂國小校長松淑惠帶著19位五年級學生參加一段路，她表示，自己小時候曾受世界展望會資助，「我到現在還記得當年幫助過我的那對美國夫妻」，如今自己帶著學校孩子一同響應行走南迴，為兒童人權發聲。她說：「能夠從一個曾經被幫助的孩子，到今天帶領孩子們回饋社會，這份轉變讓我深深感受到『被愛過的孩子，最懂得如何去愛』，希望孩子能透過親身參與，明白社會上有許多人願意幫助努力的孩子，也期盼他們將來把這份愛延續下去，成為照亮別人的人。」

晚間舉行捐贈儀式，但實質捐出金額遠高於票面。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法