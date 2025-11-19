民國86年薪資曝光！他質疑原地踏步28年 網提醒當時沒週休二日

網友發文分享一則民國86年的徵才廣告，當年的薪資與現今相差不大，示意圖。（情境照）

網友發文分享一則民國86年的徵才廣告，內容為大專畢業、28歲以下的新鮮人，早班薪資2萬7700元、晚班3萬1000元。然而多年過去，卻仍有不少工作薪資停留在當年水準，讓她好奇「現在那些32k-35k工作都是誰在做」？貼文曝光後，引起網友熱議。

網友昨日在Dcard發文分享一則民國86年的徵才廣告，內容標明「28歲以下、大專畢業、無經驗可」，早班薪資27700元、晚班31000元，另享小費。她並附上當時物價作對比：脆麵一包6元、麵線糊一碗10元、雞排35元，而中南部偏鄉透天厝房價僅100至200萬元。

經過28年，物價與房價均大幅上漲，如今脆麵一包約10元、麵線糊25元、雞排70元，中南部電梯別墅價格則高達1200萬元。她不禁好奇，「現在一堆32k至35k的工作都是誰在做」？

貼文曝光後，網友紛紛分享，「現在很多中南部月薪就是這樣，銀行、傳產也差不多三萬四萬那邊，甚至扣掉勞健保還領不到三萬的也是有」、「打開數字銀行，上面就一堆答案啊！真心不騙」、「很多基層工作都35000而已，勞健保扣一扣剩32000」、「北部都很多這個薪水，南部更多」。

也有不少網友分享自身經歷，「我媽都在講，他30幾年前剛畢業做會計的時候就領三萬，結果我畢業第一份領28，半年後再換工作變35撐了一年拚死拚活又再換現在才有37」、「我國立大學碩士在台中就領過32k，還好現在到北部了」、「當年疫情畢業找不到工作待業三個月很焦慮，一份36k的工作我也去做了，而且還是電路設計」。

不過有人提出不同看法，「1997年是法定雙週84小時工時制，沒有週休二日，星期六是固定要上半天班，或是用平常日早上8點到下午5:30的方式處理，你猜猜看平常上班有沒有加班費，有沒有管你勞基法的？雖然現在少子化，不過你要不要再想一下，1997年的大專生有沒有現在研究生多？這個時間點連廣設大學都還沒發生。沒有要幫低薪說話，不過你覺得以前好像比較好，應該是誤會大了」。

