    首頁 > 生活

    3.68億元下營抽水站改建 南市議員關切進度促加速推動

    2025/11/19 17:08 記者蔡文居／台南報導
    南市議員陳秋宏（右）總質詢關心下營抽水站整建涉及文化遺址，要求加速推動。（擷取自南市議會網站）

    南市議員陳秋宏（右）總質詢關心下營抽水站整建涉及文化遺址，要求加速推動。（擷取自南市議會網站）

    經濟部水利署去年7月核定「下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程」，總經費3.68億元，將新建15cms抽水站以強化下營市區防洪排水能力，另於低窪區設置圍堤並配置1.2cms抽水站，同時改建現有抽水站並增設專管，以完善整體排水系統。

    台南市議員陳秋宏今天總質詢關心下營抽水站整建涉及文化遺址，進度受影響，要求加速推動，在明年汛期前完成站體，並做好臨時排水整備。南市水利局說明，本工程範圍涉及文化遺址，考量搶救經費龐大及現地狀況複雜，現階段暫緩進一步發掘並同步檢討工法。為縮減開挖深度並加速工程推動，將改採在現有渠道空間配置多台小型沉水式抽水機，維持抽排效能。

    水利局表示，至於箱涵工程，目前已完成中山路約60公尺範圍的文資搶救作業，後續也將調整施作範圍，並規劃採用自動閘門搭配沉水抽水機的運作模式，兼顧排水效能、施工安全及文化資產保護。相關工程將持續推進，並以最快速度改善下營地區排水環境。

