22科技中心教師赴日參訪交流 啟發科技教育新視野

我國科技中心教師赴日交流，至田原本中學觀課，觀察學生小組討論情況。（教育部提供）

為精進科技教育專業與實務知能，教育部讓22位科技中心教師代表前往大阪、奈良、兵庫、京都及名古屋等地，與田原本中學、兵庫教育大學、同志社中學等3所學校進行教育參訪與學術交流，深入了解日本STEAM及科技教育發展現況，後續將於北、中、南辦理「日本交流參訪團」的經驗分享，將所學轉化為課程創新能量，並擴散延伸至國內其他學校。

國教署表示，日本中學課程中的「技術・家庭」科目，與台灣科技領域相似。近年日本政府推動GIGA School（Global and Innovation Gateway for All）政策，提供每位學生皆配有平板或筆電，並輔以高速網路環境，以促進日本教育的數位化轉型，因此，藉由參訪借鏡日本科技課程推動經驗，提供各縣市科技中心規劃課程參考。

請繼續往下閱讀...

此次參訪日本3間學校，其中，田原本中學運用生成式AI融入課程，教師為協助學生與科技對話的引導者，引導學生運用工具學習；兵庫教育大學為日本政府指定教師培育重點大學之一，校方以「社會5.0」為願景推動STEAM教育，學生透過合作、測試與成果發表深化學習，在日本學校參訪中，教師們對於探究與實作課程設計，更進一步思考教師於課程中扮演角色。

台北市石牌科技中心周老師分享，日本教師普遍強調「帶著學生解決問題」，並鼓勵學生發表成果、相互分享與學習評價，營造積極正向的學習氛圍，與新課綱理念相符，可再透過科技中心量能，持續引導教師落實。

在擁有150年歷史的同志社中學參訪中，教師們發現各領域的教學皆設有專屬教室，由該領域教師自行布置，學習環境如同小型博物館，激發學生探究興趣。

嘉義縣民雄科技中心何老師觀察到，該校課程涵蓋人文、科學與創意設計等面向，讓學生能依照個人的學習興趣，漸進進行較深入的研究，並從錯誤中反思、在合作中成長，這正是科技教育的核心精神。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法