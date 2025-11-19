黑面三媽重返府城！跨17區「南都巡歷」 揭百年台江密碼

11月16日上午，北港媽祖於鹽水汫水港大橋進入台南市。（圖由台南市府提供）

大台南再次迎來北港朝天宮黑面三媽的「南都巡歷」（又稱落府），自11月15日啟程，沿著清代方志記載的「北路」一路南下入城，預計明（20）日進市區，再往沿海地帶北返。今年的巡歷路線橫跨台南17個行政區，不只是宗教盛事，也是一趟閱讀台南百年生活史的文化之旅。值得一提的是，朝天宮公告路線中特別使用「駐蹕」一詞，原指帝王行駐，象徵黑面三媽的尊崇地位。

巡歷傳統由新營太子宮的中壇元帥領軍，自溪北聚落往南挺進府城，再由安平、安南一路巡到七股、將軍、北門等沿海地方。市長黃偉哲表示，巡路上的聚落都擁有深厚歷史，像洲仔尾（今永康）、茅港尾（下營）、麻豆、佳里、西港等地，受台江地形變化與曾文溪改道影響，早年時常面臨水患或聚落防護需求，因此媽祖信仰也就從海上延伸至內陸，陪伴著居民的日常與生命。

巡歷沿途的地名，更藏有許多「歷史密碼」。例如鐵線橋（新營）原是西拉雅族活動區，後成為台南與嘉義間的重要通道；鹽行（永康）是台江內海時期鹽商聚集之處，見證早期鹽業繁盛；三崁店（永康）則源自西拉雅語的漢化發音，意指魚市或三間店，是進出府城的重要匯集點。單單從地名變化，就能讀出族群遷移、台江陸化、商業發展與交通變遷的軌跡。

文化局長黃雅玲指出，黑面三媽預計從昔日小北門（今民德國中附近）進入府城，這在台灣府城建城300年的重要時刻，更顯特殊意義。今年將由正覺寺等單位接駕，接著前往普濟殿、檨仔林朝興宮、祀典大天后宮等廟宇，展開為期兩天的府城遶境。府城廟宇密度極高，各廟負責守護自身的廟境，如同當年城牆般，共同庇護市民，構成台南獨特的信仰地景。

返程時，「黑面三媽不走回頭路」，而是繼續往安平、安南、七股、將軍、北門等沿海村落前進，替今年受風雨影響較深的地區帶來祈福與安定。文化局表示，黑面三媽的南巡，不僅是信徒的盛事，更是串起台南生活、宗教與空間的文化軸線，展現大台南數百年累積的文化能量。市府也將持續記錄、研究與保存相關文化資產，讓這段承載人情與信仰的歷史延續下去。

