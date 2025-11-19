為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    跨世代美食交流 南市青銀共煮帶長者走入社區

    2025/11/19 14:41 記者蔡文居／台南報導
    南市社會局與南興里里長、社區民眾一同合照。（圖由南市社會局提供））

    台南市社會局今天在松柏育樂中心舉辦「青銀共煮‧百味傳承」成果發表會，邀集10個參與單位展出古早味與多元文化料理，吸引許多社區居民、志工與長者參與，透過料理品嘗與DIY體驗，讓長者、青年、新住民在互動中共享美食、交流經驗，展現跨世代共融的成果。

    南市社會局表示，南市截至今年9月底已邁入超高齡社會，長者占全市人口逾20.21％。面對人口結構變化，社會局推動「青銀共煮‧百味傳承」計畫，帶領長者走入社區，與青年共同合作完成料理。透過共同創作，長者不僅展現才藝、傳承飲食文化，也能提升自信與社會參與度。

    南市社會局長郭乃文指出，青銀共煮的價值在於世代合作，長者傳授烹飪技巧與生活智慧，青年帶來創意與活力，雙向交流讓文化傳承更有深度，也拉近彼此距離。這樣的互動有效減少長者孤獨感，並提升他們的自我價值，打造更有溫度的社區氛圍。

    活動現場氣氛熱絡，試吃品與DIY體驗吸引排隊參與。多位長者分享參與心得，表示在合作中找回成就感與生活活力，青年與新住民也透過互動更深入認識多元文化，增進理解與尊重。

    南市社會局表示，未來將持續結合社區與各類單位推廣，營造更友善、更互助的高齡生活環境，讓幸福在共享料理中持續發酵。

    南市光華女中古早味飯糰DIY。（圖由南市社會局提供）

