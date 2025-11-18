為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    Cloudflare全球當機 普發萬元官網一度遭波及

    2025/11/18 22:33 即時新聞／綜合報導
    數位發展部回應普發萬元現金官網因為Cloudflare當機出現異常的問題。（資料照）

    網路服務供應商Cloudflare今（18日）晚出現全球大當機災情，多個社群或網站無法使用或登入，當中就包括民眾領取普發現金的官方網站（10000.gov.tw）。對此，數位發展部馬上做出說明，目前網站已經恢復正常運作。

    今晚起湧現大量社群、網站當機通報，包括X平台、FB、IG、ChatGPT、英雄聯盟（LOL）等都接獲無法正常運行的狀況，連負責監測網路服務狀況的網站DownDetector也遭受波及。沒多久後，Cloudflare發布聲明證實內部系統故障，導致全球使用其網路資安服務的平台連帶受到影響，正在全力修復。

    發生連線不穩定或無法正常開啟的還包括普發萬元現金官方網站，數發部發聲表示，這是因為Cloudflare系統出現異常，他們已在第一時間與Cloudflare官方聯繫，目前雙方正密切合作，研擬並採取必要措施，加速恢復系統的穩定運作，同時積極釐清問題根因與影響範圍。

    數發部強調，普發網站因為Cloudflare故障偶有中斷連線狀況，不會影響民眾領取普發現金的權益，請民眾保持耐心，若遇到類似情形，可稍後再重新操作，或是改用ATM領現。最新消息指出，目前普發一萬官網已經正常可以使用。

