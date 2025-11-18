注意！北港媽遶境11/20起進台南市區 這樣走最快

「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」11月21日繞境路線。（南市交通局提供）

「2025乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷」將從20日起正式走進台南市區，預計3天穿越北區、中西區、安平區，接著23日再往安南、將軍、北門方向前進。遶境隊伍早上7點就陸續出發，加上民眾跟行、駐足，開車族、上班族務必要提前規劃路線，才能避免塞在路上動彈不得。

交通局提醒，20日遶境將從北區往中西區方向前進，沿線多處可能壅塞，建議想避開人潮與車潮的民眾，可改走公園路、文賢路、中華北路、和緯路及民生路等外圍道路；21日隊伍在中西區繞行，建議改道公園南路、金華路、北門路（台20）與永華路；22日則可選擇成功路、中華西路（台17）、北門路與永華路等替代路線。

請繼續往下閱讀...

除了道路交通，公車族也要特別注意。20日至22日期間，府城市區（中華西路以東、北門與大同路以西、中華北路以南及健康路以北）會依現場狀況進行機動調整，遇到遶境隊伍接近，就可能發生公車不停靠的情況。23日在安南、七股、將軍一帶，也會有部分站位取消停靠。交通局建議民眾搭車前先上「大台南公車」網站或APP查看即時資訊，避免因臨時管制而錯過班車，徒增困擾。

交通局長王銘德表示，交通局將在大台南智慧交通中心全程監控各路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，必要時會即時調整交通號誌因應車流變化，希望將影響降到最低。

另，活動期間警方將加強違規停車取締，避免因亂停車造成交通瓶頸，讓整體路況更順暢。

「北港朝天宮天上聖母南都巡歷」11月22日遶境路線。（南市交通局提供）

「北港朝天宮天上聖母南都巡歷」11月23日上午遶境路線。（南市交通局提供）

「北港朝天宮天上聖母南都巡歷」11月23日下午遶境路線。（南市交通局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法