合橫海洋實驗小學10年淨灘 累積清除9萬件海廢垃圾

合橫國小每月1次淨灘滿10年，累積清除9萬件海廢。（圖由合橫國小提供）

合橫海洋實驗小學自2015年11月啟動「每月一次淨灘」，今（18） 日迎來10週年紀念日。計畫啟動以來，僅在新冠肺炎疫情停課期間短暫中斷，其餘月份皆堅持不懈進行。10年間合橫師生共清除約9萬件海漂垃圾，成為澎湖地區最具代表性的基層海洋永續行動。

今日淨灘由澎湖縣環保局與學校攜手合作，並廣邀西嶼鄉各社區居民一同響應。來自各村的社區成員、家長與孩子站在同一片海岸線，呈現跨世代、跨領域共同守護海洋的實踐。

合橫海洋實驗小學位於澎湖外海風口地帶，海漂垃圾常年累積。10年前啟動「每月一次淨灘」，最初只是希望讓孩子看見海洋污染的真實現況，無論東北季風或艷陽酷暑，孩子反覆彎下腰、拾起垃圾，也從一次次行動中累積了對環境的敏感度與責任感。

10年來累計近9萬件垃圾，包括寶特瓶、浮球、漁網碎片、繩索與各式塑膠製品。這些數據由學生統計，成為學校「護海永續」課程的重要資料來源。學校將淨灘與課程緊密結合，包括垃圾品項統計、海漂路徑推論、季風影響分析、海廢再生創作、減塑行動倡議等。孩子不僅參與淨灘，也學習如何從生活中減少一次性用品，甚至提出小學生版本的永續提案。

校長葉萬全表示，「做一件對的事不難，難的是持續做下去」、「帶著孩子淨灘，是為了讓他們理解海洋環境的污染；透過『護海永續』課程，希望孩子能進一步思考日常生活應該做出哪些改變，讓海洋得以永續發展。」

合橫國小旁海岸線面對外海風口，每年秋冬累積大量海廢垃圾。（圖由合橫國小提供）

