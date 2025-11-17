竹縣寶山鄉清潔車彩繪 吉祥物「寶寶嘎」與「藍寶嘎」吸睛

新竹縣寶山鄉公所清潔隊總計19輛車，今年以「台灣藍鵲」為形象的吉祥物「寶寶嘎」與「藍寶嘎」造型換上新裝萌化登場。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉公所結合社區、農會積極推動資源回收，清潔隊總計19輛清潔車、資收車、灑水車與清溝車，今年更以台灣藍鵲為形象的吉祥物「寶寶嘎」與「藍寶嘎」造型，通通換上新裝萌化登場，讓倒垃圾也能變得輕鬆、可愛又療癒。

花蓮光復鄉上月因馬太鞍溪堰塞湖災害造成嚴重災情，環境受損、廢棄物堆積，寶山鄉清潔隊於10月9日及24日兩度出發，由隊長率領9名清潔人員，調派清潔車、資收車、清溝車、灑水車、鏟裝機及重型機具進入災區，協助垃圾與漂流物清除、受損環境整頓等，幫助光復鄉儘快恢復生活環境。

寶山鄉長邱振瑋表示，災害無情、人間有愛，這次寶山鄉清潔隊主動投入支援，展現地方政府跨縣市合作、共度難關的決心。除了支援花蓮災區，清潔隊19輛清潔車、資收車、灑水車與清溝車，今年結合寶山吉祥物造型，車身全面彩繪換裝，還添購一台鏟裝機、並加裝掃地機接頭，讓環境清潔作業更全面。

鄉公所表示，寶山鄉目前共有19隊環保志工隊，由村長、社區理事長號召村民參與，每月至少動員14次、約140至150人次投入環境維護，並透過每季考核與團體獎勵金，提升社區榮譽感與參與意願。

在登革熱防治與資源回收方面，公所每年上下半年定期進行消毒，針對人口密集區加強防疫。同時結合村民大會舉辦舊衣巡迴回收10場，單月回收量達2.178公噸，至10月底累積超過4公噸，為全縣回收量最高的鄉鎮之一。此外，與農會合作回收廢農藥瓶481.9公斤、玻璃瓶455.32公斤，持續推動垃圾減量與資源再利用，全鄉一起守護家園環境。

寶山鄉清潔隊與協力廠商10月兩度赴花蓮光復鄉，協助垃圾與漂流物清除、受損環境整頓等 。（寶山鄉公所提供）

