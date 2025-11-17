為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中捷運紫線擬採高架 規劃銜接綠線「成環狀」一車到底

    2025/11/17 07:54 記者蘇金鳳／台中報導
    中捷紫線與多條捷運相銜接。（市府提供）

    台中捷運各路線正在規劃中，其中紫線，也就是屯區捷運環狀線，台中市捷運工程局已將可行性研究修正報告書送給交通部進行審查中，中捷紫線將跟中捷綠線延伸形成一個大台中環狀的捷運路線，更規劃讓綠線與紫線「一車到底」，不必換車。

    台中捷運工程局規劃，中捷紫線採高架化，全長16.3公里，沿線規劃設置16座高架車站，自北起銜接中捷延線G1站經補庫（松竹路一段與軍福十六路交口）往南行經祥順路、太平區中山路，永平路、太提西路，大里立仁路、德芳南路、文心南路、建國南路口。

    中捷紫線可在經補庫與中捷綠延伸銜接，在永義路及太平路口與捷運藍線延伸太平線銜接，在德芳南路與國光路口跟中捷橘線（機場捷運線）相接，至文心南路與建國南路口的大慶站，跟中捷綠線及台鐵銜接，整條路線可與綠線、藍線、橘線及台鐵形成完整環狀網路。

    捷工局也規劃中捷綠線與紫線可一車到底，從南區經市政府、北屯大坑、太平至大里再回市區；不過，由於在大慶站因為腹地的關係，綠線無法跟紫線車站共構，可在大慶站搭往北開的綠線，就可跟紫線一車到底，但是往南就要過一個連通道，在紫線的大慶站搭紫線往南再北接捷運綠線，但是若民眾在大慶站搭車，目的地是大里太平，要搭紫線會比較快，否則就要繞一大圈。

    捷工局表示，紫線的可行性評估修正報告已7月提送給交通部，現正待交通部審查。

