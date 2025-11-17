為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投運用衛星遙測火點等科技 多管齊下防制露天燃燒

    2025/11/17 06:28 記者張協昇／南投報導
    中部二期稻作陸續收割， 南投縣環保局透過衛星遙測火點等科技取締露天燃燒。（南投縣環保局提供）

    中部二期稻作陸續收割， 南投縣環保局透過衛星遙測火點等科技取締露天燃燒。（南投縣環保局提供）

    中部第二期稻作正陸續收割，鑑於農民習慣以露天燃燒方式處理稻草或田野雜草，產生大量濃煙嚴重影響空氣品質，南投縣環保局近期已採取無人機空拍、衛星遙測火點等科技偵測方式，多管齊下加強稽、巡查，以降低農民燃燒行為。

    南投縣環保局指出，稻草收割後農民可施用稻草分解菌肥料，加速稻草腐化並增加地力，不但對下期農作有增產效果，也減少化學肥料的使用，一舉數得。而燃燒稻草會使稻田內有機質都被燃燒殆盡，僅留下一些微量元素在土壤內，其實並沒有增加土壤肥力的效果。

    環保局指出，該局為避免露天燃燒造成空氣污染，除以跑馬燈宣導並鼓勵使用分解菌外，已不分平假日針對稻作種植區加強稽、巡查，並運用各項科技化設備，如無人機空拍、衛星遙測火點技術、空氣品質感測器及制高點AI煙霧辨識系統偵測，民眾若發現露天燃燒行為，也可直接通報環保局公害陳情專線。

    環保局強調，露天燃燒產生的濃煙易造成視線不良，影響道路交通安全，且對於老人及小孩等有呼吸道疾病或抵抗力較弱者，造成健康危害，經查獲因露天燃燒造成空氣污染者，將依「空氣污染防制法」規定，裁處1200元以上、10萬元以下罰鍰，若因而衍生公共危險，還涉及刑責及民事賠償，損人不利己，民眾切勿心存僥倖。可直接通報環保局公害陳情專線（049）223-4685或（049）222-3763

    南投縣環保局運用空氣品質感測器等科技設備，加強取締露天燃燒。（南投投縣環保局提供）

    南投縣環保局運用空氣品質感測器等科技設備，加強取締露天燃燒。（南投投縣環保局提供）

    南投縣環保局運用無人機空拍，於稻作種植區加強稽、巡查。（南投縣環保局提供）

    南投縣環保局運用無人機空拍，於稻作種植區加強稽、巡查。（南投縣環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播