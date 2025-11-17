高雄挺台積！楠梓園區南路提前在12月「半路」通車

園區南路緊鄰台積電高雄廠(圖中建物)南側。（記者王榮祥攝）

園區南路西側(圖下土黃色道路)串接世運大道(圖左上道路)，圖右為高捷世運站。（記者王榮祥攝）

園區南路西側現況。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕配合台積電高雄廠需求，原定明年才完工通車的楠梓園區園區南路，可望今年12月底提前「半路」通車，也是楠梓園區內第一條通車的新路。

台積電高雄廠所在的楠梓園區交通路網，規劃有園區南路、園區北路、園區東路、國道一號新增匝道及園區聯絡道路等新闢設道路，及高楠公路1003三巷拓寬計畫等，其中園區南路率先於2023年12月動工、高楠公路1003巷拓寬今年6月啟動。

市長陳其邁日前視察左營眷村緯六路拓寬工程時，透露園區南路將「提前」通車!工務局新工處事後證實，配合台積電交通車動線規劃需求，預計今年12月底先通「半路」。

園區南路為東西向，路寬40公尺、工程經費6.44億元，西起世運大道、左楠路口（高雄捷運R17世運站），向東延伸870公尺進入楠梓園區內，緊鄰台積電高雄廠南側，東側端點與還沒開闢的園區東路串接。

新工處說明，園區南路是台積電高雄廠量產初期最重要的聯外要道，因應台積電量產進度後（預計第四季量產）的需求，將把原訂明年完工通車的期程略作調整，計畫今年12月下旬、先完成道路北側20公尺讓車輛通行，南側另一半道路則按原訂期程施工。

高市議員黃文志表示，園區南路東側還無法接到民族路，預估初期仍以台積電員工車輛為主，一般民車較不會運用，但畢竟是銜接世運大道、左楠路的全新道路，需審慎觀察對該路口車流的影響。

園區南路預計12月底通車，圖為宇佐南路的路口，上方高架橋為捷運。（記者王榮祥攝）

