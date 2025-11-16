為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    工讀生想離職被主管威脅「通知家長」 網怒：直接去勞工局

    2025/11/16 20:09 即時新聞／綜合報導
    近日一名網友發文求助，指出自己在麥當勞打工期間因無法配合上班時間而想離職，卻遭主管阻止，甚至被威脅要「通知家長」。（法新社）

    近日一名網友發文求助，指出自己在麥當勞打工，訓練至第四天，因無法配合上班時間而想離職，卻遭主管阻止，甚至被威脅要「通知家長」。貼文曝光後立刻引發關注，不少人直言主管做法不符勞基法，呼籲他勇於維護自身權益。

    該名網友在Dcard發文表示，他目前在麥當勞接受訓練時，排班經理似乎對其給班狀況「有意見」。第四天時，他被叫到經理室，店長要求其排班至深夜12點，但因為住宿舍擔心太晚返宿會影響他人，他表明無法接受此排班。

    此外店長同時要求他「寒假必須排班」，理由是「否則其他同事沒辦法回家過年」，讓他質疑是否合理。隔日早上，他電話告知店經理將離職，但經理回應需「再多做一週」，否則將記曠職，甚至表示「要通知你的家長嗎？」。

    原PO在貼文中指出，事後經理確實致電給他的母親，讓他感到相當不滿，強調自己已年滿18歲，不理解為何仍要以家長施壓。

    該事件在網路引發回應，不少網友提醒：依照勞動基準法規定，到職未滿三個月之勞工離職前不需負擔預告期，只需提出離職意願即可；若雇主拒絕辦理或威脅曠職，勞工可向勞工局申訴。

    也有留言指出，「離職不需要同意，只需要告知」、「記曠職是違法威脅」、「遇到這種主管直接去勞工局就對了」、「看樣子他是嚇唬年輕人嚇慣了」，呼籲當事人依法維護自身權益。

    最後原po更新表示，「督導已打電話通知我會協助離職，希望有用」。

