為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    驚！耶誕城小火車變火燒車 新北觀旅局：疑有人丟異物釀禍

    2025/11/16 11:16 記者黃政嘉／新北報導
    新北市觀旅局表示，天際軌道列車每天運作前，工作人員都會檢視軌道安全。（記者黃政嘉攝）

    新北市觀旅局表示，天際軌道列車每天運作前，工作人員都會檢視軌道安全。（記者黃政嘉攝）

    「2025新北歡樂耶誕城」上週五（14日）熱鬧開幕至12月28日，不過位於板橋車站東二門的「天際軌道列車」動態展演裝置，小火車14日晚間在軌道運行時，竟然冒出陣陣火花，讓民眾嚇了一跳，幸無意外發生，有網友直呼真的成了「火」車。新北市觀光旅遊局今回應，該狀況疑為民眾丟擲異物造成，經檢修無虞後，裝置已恢復運作。

    新北歡樂耶誕城今年與「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，在新北市民廣場周邊打造「馬戲團嘉年華」年度耶誕盛會，其中板橋車站東二門的「天際軌道列車」裝置，設計高空禮物列車，於晚間5點半至10點間在裝置間的軌道迴圈運行展演，不過開城當晚，位於車頭位置的小火車運行時卻冒出陣陣火花，小火車後方的禮物造型列車也局部著火燃燒，有在場民眾聞到燒焦味，直呼「真的燒起來了」！不少觀眾當場拍下畫面PO上網。

    有網友提到，對於新北耶誕城的小火車冒煙、冒火花狀況覺得超級扯，無論好看難看與否，安全永遠是首要，身為板橋人真的笑不出來，希望新北市府重視此問題。

    觀旅局指出，接獲民眾反映此事件後，當下就立即停止運作，熄燈後也馬上檢修，經查天際軌道列車設施沒有受損，也無民眾受傷，該狀況疑似為民眾丟擲異物造成，異物與設施無關，呼籲民眾愛護相關裝置設施。

    觀旅局表示，天際軌道列車檢修無虞後，已恢復運作，每天運作前，現場工作人員都會檢視軌道安全，民眾若逛耶誕城發現裝置有異狀，除可撥1999反映之外，也可向周遭工作人員反映，以便立即停止運作檢修，確保安全。

    新北歡樂耶誕城的天際軌道列車裝置，14日小火車運行時，疑因異物產生火花、著火狀況。（取自「_____eee_elaine」Threads ）

    新北歡樂耶誕城的天際軌道列車裝置，14日小火車運行時，疑因異物產生火花、著火狀況。（取自「_____eee_elaine」Threads ）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播