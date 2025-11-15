綠島海岸驚見飛行器殘骸 疑為飛機蒙皮

在綠島柴口發現的不明航空器殘骸。（田鴻銘提供）

台東縣綠島海岸今天下午驚傳發現兩塊不明飛行器殘骸。殘骸主要呈白色外觀，體積龐大，其中一塊在技訓所前流麻溝海岸，另一塊則位於柴口海岸，兩者相距約兩公里。發現者田鴻銘已通報海巡單位，他說，目前無法確定是何種航空器，不太像戰機，可能是國外飛機，或者火箭、太空梭殘骸。

田鴻銘表示，他今天下午到海岸撿撿拾木頭時，意外在流麻溝發現好大一片殘骸，大約有3公尺到4公尺，主要為白色外皮，其上可見一個藍色的「2」字樣，他將照片po上臉書後，有人馬上說下午在柴口淨灘時，也發現大片殘骸，與他發現的地點相距約2公里，他馬上過去看，一樣有約3公尺，為白色外皮，兩者外觀及材質很類似，金屬外殼的夾層內呈蜂巢狀。他個人認為不像國內戰鬥機，有可能是國外飛機。

網友根據外觀研判是飛機蒙皮，但也有人說是火箭、太空梭或衛星的殘骸。海巡人員趕赴現場進行查看，並已依照內部程序進行通報。

目前這兩塊殘骸的來源、所屬國籍和確切機型等仍是未解之謎。由於殘骸分散在兩處、材質相似，是否為同一飛行器的不同部件，以及其從何處漂流而來，都待進一步了解。

在流麻溝發現的不明航空器殘骸。（田鴻銘提供）

