幸「胡」美味 台南西港、佳里胡麻節登場

台南市長黃偉哲（左三）、農業局局長李芳林（右二）、佳里農會總幹事楊豐賓（右三）等人為佳里農會胡麻商品站台行銷。（市府提供）

全國栽種最多的台南胡麻，11月進入採收期，台南國產胡麻季今天（15日）同時舉辦西港胡麻節、佳里胡麻節，推出胡麻特色產品展售與體驗活動，也提供麻油雞、芝麻包子、胡麻香腸、胡麻糖、胡麻甜甜圈免費品嘗，吸引人潮滿滿，感受幸「胡」滋味。

台南胡麻產地在西港、善化、安定、佳里、將軍，台南胡麻季共舉辦西港、善化、安定、佳里4場胡麻節，基層農會長年推動胡麻契作、加工及品牌行銷，行銷胡麻和相關產品，穩定農民收益，市長黃偉哲連趕2場胡麻節，稱讚台南胡麻特有的濃郁香氣和許多創意胡麻商品，展現台南胡麻魅力。立委郭國文也稱讚台南胡麻油等產品，適合冬天進補料理，值得消費者多多購買支持。

請繼續往下閱讀...

台南市農業局局長李芳林指出，台南市種植胡麻面積約1215公頃，其中西港區161公頃、佳里區112公頃。西港區農會推出自有品牌「胡麻嫂」，開發系列商品，並積極研發推出新產品；佳里區農會推動胡麻契作與加工，生產胡麻油、胡麻醬、胡麻糕、胡麻粉等系列產品，展現地方農產多元化成果。

西港胡麻節今天、明天（16日）在西港農會後營倉庫舉辦2天，除有農產、胡麻市集外，還有胡麻點心DIY體驗，另提供民眾免費品嘗限量麻油雞、芝麻包子、芝麻霜淇淋等胡麻美食，購買農會產品滿額送限量後營7-11中熱拿鐵及DIY兌換券、摸彩券等優惠活動。

佳里胡麻節今天在佳里體育公園舉行，佳里農會總幹事楊豐賓說，農會提供800份胡麻香腸、麻油雞湯、胡麻甜甜圈、胡麻冰淇淋免費品嘗，還有胡麻雪Q餅親子DIY活動，讓民眾了解胡麻產業，農會新研發胡麻燒賣上市；現場青農與佳里商圈展售會還有音樂表演等節目，十分熱鬧。

黃偉哲參觀市集時，對佳里消防分隊的防災宣導、CPR體驗給予高度肯定。黃偉哲表示：「希望市民來逛胡麻節，也順便把防火、急救的能力帶回家，呼籲民眾學習CPR，不需要成為專業人士，只要願意伸手，就能挽救生命。」

台南佳里胡麻節麻油雞免費品嘗。（佳里農會提供）

胡麻雪Q餅親子DIY活動好玩。（佳里農會提供）

台南市長黃偉哲（右二）參加佳里胡麻節，特地為佳里消防分隊的防災宣導打氣。（分隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法