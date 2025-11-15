為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    師大附中男學生偷喝女同學水壺還小便！李屏瑤：要救男孩就要從平常制止開始

    2025/11/15 15:48 即時新聞／綜合報導
    國立師大附中近日傳出有男學生趁四下無人，偷拿女同學外套聞、水壺喝水，甚至小便在水壺中，校方昨表示依法啟動調查中。（資料照）

    國立師大附中近日傳出有男學生趁四下無人，偷拿女同學外套聞、水壺喝水，甚至小便在水壺中，校方昨表示依法啟動調查中。對此，作家李屏瑤呼籲，要拯救這些小男孩、男生、男性，就要把事情攤開來好好處理，平常就要制止，讓他們知道背後的嚴重性跟代價。

    李屏瑤昨發文提到，師大附中男高中生潛入女生班，偷喝水壺、尿在水壺，被巡堂教官發現。還有最近男生是否都在偷拍外流群組、社團的討論。「這些社團被踢爆時，讓我覺得震驚的一點是，有個平日相處斯文正派的學長也在社團裡。如果連他都覺得沒問題，這實在是問題很大。」

    李屏瑤直指，這些都不是玩笑，不正視這些習以為常的劣行，就是在複製並且養成一代代的男性罪犯，整個社會都在協助男人成為加害者。

    李屏瑤坦言，才聽聞友人公司的男性同事平常熱愛開女性玩笑，最近終於送性平調查，此人現在在公司不敢跟任何女性對到眼或說話。他一直都是這樣講話的，他真的不知道自己錯在哪裡。

    李屏瑤最後說，要拯救這些小男孩、男生、男性，就要把事情攤開來好好處理，平常就要制止，讓他們知道背後的嚴重性跟代價，不然一路累積下來，除了增加更多受害者，縱容會讓他們成為真正的惡人。

    男學生行為脫序聞女同學外套、尿水壺 師大附中：依法啟動調查、輔導

