北港媽南都巡歷「落府」解密 清代郊商迎媽祖百年香路復活

「北港朝天宮天上聖母南都巡歷」重啟百年香路，南市府於13日隆重舉行祭天祈福儀式，市長黃偉哲參加，對宗教文化的支持與尊重。（記者洪瑞琴攝）

台灣媽祖信仰重鎮雲林北港朝天宮，即將重啟睽違百年的「南都巡歷」，循古禮南下台南府城遶境。對台南這座歷史古都而言，這不只是一場宗教盛事，更像是沉睡百年的情誼重新被叫醒，再度串起北港與台南之間深厚的文化連結。

南市文化局表示，「南都巡歷」源於清領時期，是台南商業活動、人群流動與信仰需求交織出的歷史場景。當時台南府城的郊商會迎請北港媽祖入城，祈求商旅平順、買賣興旺，因此巡歷香路不只是信仰交流，更是「台南郊」與「北港郊」合作的重要經濟命脈。

台灣兵備道徐宗幹在《斯未信齋雜錄》中記載，最遲在咸豐年間（約1850年代），北港媽「落府」的習俗已相當盛行。書中一句「焚香迎送者，日千萬計」，生動記錄當年盛況空前的人潮，也凸顯台南商界對這項迎媽祖活動的重視程度。

昔日北港媽祖南下，沿著清代府城通往諸羅縣的「北路」官道前行，沿途串聯鹽水護庇宮、茅港尾天后宮、麻豆護濟宮等香火鼎盛的媽祖廟宇，形成以台南府城為核心的信仰網絡。不僅促進廟與廟之間的友好情誼，也再次彰顯府城祀典大天后宮作為南台灣信仰中心的崇高地位。

根據《臺灣日日新報》記載，當年北港媽巡歷入府後，「月津媽祖」也會循路前往大天后宮進香，可見北港媽在整個大台南信仰圈中具有強大的帶動力，昔日香路的文化能量可見一斑。

雖然這段傳承百年的舊俗曾一度中斷，但兩地信徒始終未放棄重建連結。2011年，北港朝天宮與台南大天后宮正式以「南都巡歷」之名重新合作，歷史香路得以重現。

今年的大規模巡歷更具有歷史意義，將由北港朝天宮最具象徵性的「黑面三媽」聖駕擔任主巡，這是自1916年以來、超過100年後的首次重現。巡歷路線將從台南老城區延伸到整個大台南17個行政區，以「巡歷山海」的方式，讓百年前的香路再活起來。

市長黃偉哲表示，這不僅是宗教活動，更是再次確認兩地自清代以來深厚情誼的重要時刻。文化局長黃雅玲也指出，這段結合郊商貿易、官道網絡與地方信仰的歷史，是台南最珍貴的文化根基。透過重啟巡歷，希望喚醒先人共同的記憶，延續百年的緣分，並讓這段古都與北港之間的深情故事再次被看見。

「北港朝天宮天上聖母南都巡歷」，南市多家宮廟神尊將接駕會香。（記者洪瑞琴攝）

「北港朝天宮天上聖母南都巡歷」路關。（擷自「北港朝天宮」粉專）

