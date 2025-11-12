為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄颱風假太陽露臉 多家百貨公告今正常營業

    2025/11/12 08:31 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市區颱風假上午氣候涼爽，偶爾有太陽。（記者王榮祥攝）

    高雄市區颱風假上午氣候涼爽，偶爾有太陽。（記者王榮祥攝）

    氣象署今晨對高雄發出強風特報，影響時間從12日清晨至13日晚，但高雄市區颱風假上午的天氣還算平穩、太陽一度露臉，多家百貨公司則陸續在官網公告，今天正常營業。

    高市府說明，根據中央氣象署資訊，鳳凰颱風今可能從高屏一帶登陸，高雄地區今天平均風力預估可達7級、最大陣風達10級，已達停班停課標準，為維護市民安全並進行防颱措施，高雄市12日停班停課。

    氣象單位今天清晨4點30分發布強風特報，影響時間自12日晨至13日晚上，其中高雄市、屏東縣、澎湖縣等地列為橙色燈號，有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

    不過高雄今上午天氣堪稱涼爽宜人，市區風力不大，幾波小雨後還出現陽光，因颱風假關係，原本的通勤時段，街道上人車不多。

    多家百貨公司則陸續在官網公告「今天正常營業」，包括漢神百貨、漢神巨蛋、大立百貨與大統五福店、高雄夢時代等；有網友預測今天百貨公司與電影院，只要正常營業應該都有人潮。

    漢神百貨與漢神巨蛋官網公告今營業時間。（記者王榮祥翻攝）

    漢神百貨與漢神巨蛋官網公告今營業時間。（記者王榮祥翻攝）

    大立百貨與大統五福店百貨公告今正常營業。（記者王榮祥翻攝）

    大立百貨與大統五福店百貨公告今正常營業。（記者王榮祥翻攝）

    高雄夢時代官網公告今正常營業。（記者王榮祥翻攝）

    高雄夢時代官網公告今正常營業。（記者王榮祥翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播