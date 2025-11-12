10縣市豪雨警戒！鳳凰颱風漸減弱 高屏、澎湖留意逾11級陣風

氣象署今天清晨發布豪雨特報稱，今天北海岸、基隆、宜蘭、台北山區、花蓮山區、台東山區及屏東山區有局部大雨或豪雨。（資料照）

中央氣象署表示，今天（12日）颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、花東及南部地區有陣雨，大台北及宜蘭地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生；桃園至苗栗及中部地區也有局部短暫陣雨。

氣象署最新資料顯示，第26號颱風「鳳凰」過去3小時暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對南部、東部及澎湖構成威脅，預計颱風強度仍將持續減弱，且暴風圈亦有縮小趨勢。

氣象署今天清晨發布10縣市豪雨特報，今天北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨；大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，各地高溫約27到29度，早晚低溫約22至25度。離島天氣方面，澎湖陰陣雨，氣溫22至25度；金門陰短暫陣雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫17至20度。

氣象署今天清晨發布陸上強風特報稱，今天高雄、屏東、澎湖局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），蘭嶼、綠島、基隆、台北、新北、桃園、新竹市、新竹縣、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、宜蘭、金門、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

空氣品質方面，宜蘭、花東、北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；馬祖地區為「普通」等級。

明天熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生的機率，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨後多雲，清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率。

週五（14日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗山區、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週六（15日）、下週日（16日）東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，各地早晚仍涼；東北部及桃園以北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一（17日）東北季風再增強，各地天氣再轉涼，下週二（18日）東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，下週二中南部山區亦有零星短暫雨。

