龍崎采竹節週六登場！吃竹筍、玩竹炭 還有竹纖維產品

龍崎區農會以竹纖維與天然澱粉製成系列的環保杯組、餐具，全新推出。（記者吳俊鋒攝）

台南龍崎區雖然位處偏遠，卻有「采竹之鄉」美譽，農會與市府、公所攜手舉辦產業文化活動，本週六登場，全力行銷地方特色，邀請大家品嚐竹筍風味、體驗竹炭製程，還有竹纖維結合天然澱粉進行開發的環保杯組與餐具，展現綠色永續的推廣成果。

列為龍崎年度盛事之一的采竹節，本月15日在虎形山公園前舉行，以推廣環保永續與在地特色為主軸，規劃多元的展售、體驗內容，結合食農教育、闖關遊戲等，邀請大小朋友來趟兼具吃、喝、玩、樂的知性之旅，深刻感受豐富的人文底蘊與產業實力。

農會今天為采竹節熱鬧宣傳，龍崎區長陳新澈與議員鄭佳欣、吳禹寰，以及市府農業局農會輔導科長王仁志等人都到場代言，攜手地方各界一起造勢、推廣，本週六將由四健成員的展演揭開序幕，綠色照顧班接續上場，精彩呈現青銀共融的活力與創意。

現場也安排在地風味料理品嚐，以及限量的「炭崎龍除臭包DIY」體驗，並設有許願卡祈福區，還有系列的親子食農教育活動，如鹹鴨蛋製作與草莓栽培等體驗，適合親子同遊。

配合活動，虎形山公園入口處的竹炭故事館，更推出為期1個月的系列產品9折優惠，以及滿額贈禮的好康，回饋消費者，15日當天更祭出限時85折特賣，刺激買氣。

信用部主任林宗賢表示，現場還有國中師生的義賣，以及家政班、綠色照顧等成果展，並集結轄內青年農民的地方特產展售，加上各單位的宣導攤位等，內容融合知識、關懷與樂趣，相當豐富，歡迎大家共襄盛舉，認識龍崎，品味在地。

林宗賢指出，龍崎為南台灣重要的竹材栽培地，相關供應鏈不僅與地方生活文化緊密相連，也是農民的經濟來源之一，隨著時代演進，市場逐漸萎縮，區農會近年來透過創新研發，努力推動產業復興。

林宗賢說，今年活動也展出以竹纖維與天然澱粉製成的環保用品，包含竹節杯、水紋杯、好筍杯，還有系列的餐具組等，以創新材質取代傳統塑膠，展現龍崎區農會推展綠色永續的具體成果。

林宗賢強調，透過竹林經營、竹炭製造，以及竹材加工應用等，發展出兼具碳匯、能源與改良的循環產業鏈，延伸到更多元的生活層面，也承載環保永續與地方創生的使命，值得大家來見證農會的努力成果。

龍崎區農會全新推出竹纖維系列的環保杯組，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

龍崎區農會的采竹節活動15日登場，熱鬧行銷地方特色產業。（記者吳俊鋒攝）

現場也安排竹炭除臭包DIY體驗，限量推出。（記者吳俊鋒攝）

