網友酸「Saja boys」變「殺假boy」 北市僅山區12里放颱風假 議員批蔣市府擾民

台北市長蔣萬安日前現身「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，裝扮成動畫電影「Kpop獵魔女團」中的「Saja boys」，市議員王孝維今批評北北基桃放颱風假不同步擾民。網友則調侃蔣是「殺假boy」。（資料照，記者林正坤攝）

「鳳凰」颱風來襲，共同生活圈北北基桃這次在宣布停班課上脫鉤，台北市山區12里停班課，其他照常；網友以台北市長蔣萬安先前在天母搞什麼鬼活動中，裝扮的動畫電影「Kpop獵魔女團」中的「Saja boys」，大玩諧音梗調侃「殺假boy」，議員王孝維也批評放假不同步擾民；對此，教育局長湯志民說，地區性放假由災防中心依據風雨標準發布。

王孝維今天在議會教育部門質詢指出，先前不是都說共同生活圈上班、放假同進退，這次為何脫鉤？而且「一市兩制」造成民眾困擾，以靠近山區的內湖為例，早上陣風9至12，學生仍須冒著風雨上課，除了家長接送，也有不少小朋友徒步上下學。

湯志民說明，颱風期間學校放假與否宣布情形，如涉及全市由市長發布，行政區由區公所發布，或是各校因其地理環境和風雨狀況個別處置，10月下旬逢連日大雨，曾做過一次，當時多位議員反映各校發布時間不同步，這次設置群組集中發布，並向府級報告放假學校數量，後來市府以陽明山區的里別、且視風雨達標去做判定。

市府昨天宣布，今天停班課的有士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里，以及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里。

台北市議員王孝維（左）批評，北北基桃共同生活圈鳳凰颱風上班課、放假不同步擾民。（擷取自台北市議會直播影片）

