    首頁 > 生活

    苗縣禁止廚餘養豬 議員關切合法蒸煮場困境盼縣府提替代機制

    2025/11/11 16:03 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣已禁止廚餘養豬，縣議員廖秀紅質詢苗栗縣政府是否有更好的替代機制。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣已決議禁止廚餘養豬，議員廖秀紅今（11）日在縣議會定期會質詢，苗栗縣有合法的廚餘共同蒸煮場，過程分類、嚴密管控，因縣內禁止廚餘養豬，影響相當大，苗栗縣政府是否有更好的替代機制？縣長鍾東錦指出，中央將來如果開放合法廚餘養豬，必須先協調監控的權責，並溝通取得苗栗縣養豬協會同意，中央與地方一起合作。

    廖秀紅質詢指出，苗栗縣已決議禁止廚餘養豬，縣內有一家合法的蒸煮廚餘設備，並由中央輔導成立，過程嚴密控管，目前台中市已針對養豬處理的蒸煮溫度跟影像監視系統的政策的安裝跟補助召開說明會，但她尚不知道結果，對於苗栗縣已禁止廚餘養豬，對養豬戶影響不小，苗縣府是否有更好的替代機制？

    鍾東錦表示，共同蒸煮是中央核准設立，但未給苗縣府任何資源及任何協助，甚至連詢問都沒有尊重，地方也沒有因此增加經費及人力管理，全國有十多個縣市已禁止廚餘養豬，苗栗縣也先禁止，若中央要准，要先跟苗縣府商量，中央與地方是要合作，不是對抗，不要出事由縣市長背責任，沒事情功勞在中央，他認為並不公平。

    鍾東錦強調，未來中央若開放合法廚餘養豬，必須先協調釐清權責是中央監控，還是地方，並要取得苗栗縣養豬協會同意，若苗栗縣的廚餘養豬開禁，他也會站在苗栗縣民的立場來做溝通，一旦開禁後，他認為要保證徵調足夠的豬隻供應苗栗縣，讓鄉親有充足安全豬肉可以吃。

    苗栗縣長鍾東錦指出，若中央同意開放合法廚餘養豬，他一定會站在縣民的立場溝通，並爭取既有權益。（記者張勳騰攝）

