馬太鞍溪暴漲 花蓮萬榮鄉明利村泥水淹街道台九線231K處人車管制

鳳凰颱風為花蓮縣萬榮鄉帶來大雨，馬太鞍溪水暴漲，泥流衝入明利村今早狀況。（鳳林警分局提供）

首次上稿 09:33

更新時間 10:05（新增水利署）

鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，今天（11／10）花蓮縣部分地區出現豪雨，依據氣象署雨量監測資料，萬榮鄉山區測站截至上午8點，24小時累積雨量已達270mm，明利村昨晚6點左右就有泥流衝入村內，洪水沿著花45線道路流到台九線上，今早仍可以看到台九線231公里處仍有滾滾洪水。

鳳林警分局指出，昨晚間因馬太鞍溪水量增加，導致泥水大量從馬太鞍溪上游處沿萬榮鄉明利村山邊轉往花45線流向台九線231公里處，靠近明利村馬太鞍聚會所；今早前往確認，台九線230至231公里處溪水暴漲，淹沒北上車道，目前仍維持人車管制中。

明利村長林萬成說，昨天傍晚村內寬約3米的大排水滿起來，泥流還一往外溢流，很突然的狀況，目前初步了解村內有3戶被泥流淹到，不過村民昨天就已經撤離，他認為是因為要做馬太鞍溪疏濬道路，完全就是跟堤防跟河床平行的，那時候就很擔心溪水從破口那邊流進部落，但官方一直說沒有問題。

經濟部水利署今早在中央災害應變中心第二次工作會報中指出，昨晚泥流從馬太鞍溪便橋上游約2公里處未佈設堤防的左岸溢出，沿著產業道路流到明利村及三和水稻育苗中心，目前已經請廠商進入搶險，預計打通馬太鞍溪左岸堤頂道路，清除道路淤泥。

鳳凰颱風為花蓮縣萬榮鄉帶來大雨，馬太鞍溪水暴漲，泥流淹沒台九線231公里處北上車道。（鳳林警分局提供）

