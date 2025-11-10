新北耶誕城再進化！結合熊大、兔兔 馬戲嘉年華提前曝光

主燈「歡樂馬戲棚」結合LINE FRIENDS角色，營造馬戲主題的歡騰氣勢。（記者黃政嘉攝）

主燈「歡樂馬戲棚」結合熊大、熊美、莎莉、兔兔等角色，包含輪盤、鼓棒機關和光影同步運轉。（記者黃政嘉攝）

縣民大道新府路口「馬戲砲彈聲光站」。（新北市觀旅局提供）

縣民大道人行道「大象轉轉球」。（新北市觀旅局提供）

14公尺高的金門觀光小天使水獺「阿特」將於板橋車站站前廣場展出，圖為示意圖。（新北市觀旅局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕「2025新北歡樂耶誕城」14日將正式開城，今年度以「馬戲嘉年華」為主題，並與全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」角色品牌合作，打造可愛趣味的各式裝置。新北市觀旅局今帶媒體到市民廣場、板橋車站站前廣場、板橋轉運站等燈區踩線，璀璨燈海與馬戲元素趣味交融，為耶誕城提前揭開序幕。

主燈「歡樂馬戲棚」結合熊大、熊美、莎莉、兔兔等角色，配合市府北面牆燈光秀展演，包含主燈的輪盤、鼓棒機關，透過光影與機械同步運轉，展現耶誕馬戲主題的歡騰氣勢；站前廣場「魔幻時鐘塔」以轉動齒輪與定時開啟的禮物盒為亮點，可愛角色不時現身驚喜登場，伴隨飄落的雪花，營造浪漫夢幻氛圍。

板橋車站東二門「天際軌道列車」、捷運環狀線板橋站南廣場「耶誕精靈馬戲派對」、縣民大道新府路口設置的「馬戲砲彈聲光站」與縣民大道人行道「大象轉轉球」等裝置，一同展現繽紛馬戲精神。

此外，觀旅局也預告高達14公尺的金門觀光小天使水獺「阿特」，將攜手象徵金門守護精神的「風獅爺」及代表生態意象的留鳥「戴勝」等3大可愛巨型氣偶，自開城起至11月23日於板橋車站站前廣場展出，相關活動訊息可至新北歡樂耶誕城官網查詢。

捷運環狀線板橋站南廣場「耶誕精靈馬戲派對」燈飾。（記者黃政嘉攝）

站前廣場「魔幻時鐘塔」燈飾。（記者黃政嘉攝）

板橋車站東二門「天際軌道列車」燈飾。（記者黃政嘉攝）

新北歡樂耶誕城結合新北市府北面牆燈光秀展演。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法