鳳凰颱風來襲 文化大學11/11各校區皆停課

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，台北市政府今（10）日晚間宣布，台北市的部分行政里明（11）日週二停班停課。中國文化大學今晚也宣布，陽明山校區亦屬於停班停課區域，考量教學一致性，文大日間學制所有校區課程明天也同步停課。

氣象署於今日下午5時30分發布海警，預計明（11）日上半天發布陸警，台北市政府晚間宣布，台北市士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里停班停課。

文大今晚也宣布，因文大陽明山校區位於士林區陽明里，屬於停班停課的區域，考量教學一致性，文大日間學制所有校區課程明天也同步停課，校方表示，在颱風期間宜避免外出或至危險區域，提醒全體教職員及學生注意自身安全。

文化大學10月才因共伴效應帶來超大風雨，10月20日下午陽明山校區停課，21日全校改採遠距教學，當時學生被風雨吹的無法騎車，險象環生。鳳凰颱風來襲，不少文大學生在社群上呼籲校方提早宣布因應。

