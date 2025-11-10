為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬太鞍水位陡升超越一級警戒！ 花蓮萬榮晚間淹大水 駭人影片曝光

    2025/11/10 20:40 即時新聞／綜合報導
    馬太鞍溪水位陡升，與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉10日晚間淹大水，在明利村馬太鞍聚會所前的道路可以看到水勢湍急。（民眾提供）

    馬太鞍溪水位陡升，與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉10日晚間淹大水，在明利村馬太鞍聚會所前的道路可以看到水勢湍急。（民眾提供）

    鳳凰颱風逐步逼近台灣，其外圍環流已先行與東北季風共伴影響台灣，北部、東半部多地有相當大的風雨。林保署已針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布一級紅色警戒，光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮等列入警戒區域的鄉鎮啟動強制撤離工作。稍早網上瘋傳數段馬太鞍溪水位陡升，與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉遭大量泥水淹沒的影片，引發熱議。

    馬太鞍溪堰塞湖今天（10日）上午提升為紅色警戒，光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮等紅色警戒區啟動強制撤離工作。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晚分享馬太鞍溪橋水位曲線圖，可以看到下午4、5點水位陡升，已超越一級警戒。

    因水位持續上漲，下午4點半馬太鞍溪橋涵管便道已達封閉行動值封閉，依據水位監測數據，傍晚5點半水位達到168公尺已經超過便道最低點並持續上升中，也有水勢從萬榮鄉明利村山邊轉往花45線流向台9線，靠近明利村馬太鞍聚會所，警方已經在台9線萬榮路段拉起封鎖線。

    網上稍早瘋傳數段水利村淹大水的影片，可以看到當地街道上有大量混雜泥沙的溪水漫過，部分較低窪的區域還能看到湍急的泥水沖刷。當地有民眾指稱，網上看到湍急泥流的地點靠近明利村馬太鞍聚會所，較為接近萬榮鄉的河堤已崩塌。據悉，現在水比較小了，但擔憂明後天鳳凰更靠近台灣若發生豪大雨，屆時造成的災情恐難以想像。

    在 Threads 查看

    馬太鞍溪水位陡升，與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉10日晚間淹水。（民眾提供）

    馬太鞍溪水位陡升，與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉10日晚間淹水。（民眾提供）

    馬太鞍溪水位陡升，與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉10日晚間淹水。（圖翻攝自Threads）

    馬太鞍溪水位陡升，與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉10日晚間淹水。（圖翻攝自Threads）

    馬太鞍溪水位陡升，與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉10日晚間淹水。（圖翻攝自Threads）

    馬太鞍溪水位陡升，與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉10日晚間淹水。（圖翻攝自Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播