馬太鞍水位陡升超越一級警戒！ 花蓮萬榮晚間淹大水 駭人影片曝光

馬太鞍溪水位陡升，與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉10日晚間淹大水，在明利村馬太鞍聚會所前的道路可以看到水勢湍急。（民眾提供）

鳳凰颱風逐步逼近台灣，其外圍環流已先行與東北季風共伴影響台灣，北部、東半部多地有相當大的風雨。林保署已針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布一級紅色警戒，光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮等列入警戒區域的鄉鎮啟動強制撤離工作。稍早網上瘋傳數段馬太鞍溪水位陡升，與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉遭大量泥水淹沒的影片，引發熱議。

馬太鞍溪堰塞湖今天（10日）上午提升為紅色警戒，光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮等紅色警戒區啟動強制撤離工作。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晚分享馬太鞍溪橋水位曲線圖，可以看到下午4、5點水位陡升，已超越一級警戒。

請繼續往下閱讀...

因水位持續上漲，下午4點半馬太鞍溪橋涵管便道已達封閉行動值封閉，依據水位監測數據，傍晚5點半水位達到168公尺已經超過便道最低點並持續上升中，也有水勢從萬榮鄉明利村山邊轉往花45線流向台9線，靠近明利村馬太鞍聚會所，警方已經在台9線萬榮路段拉起封鎖線。

網上稍早瘋傳數段水利村淹大水的影片，可以看到當地街道上有大量混雜泥沙的溪水漫過，部分較低窪的區域還能看到湍急的泥水沖刷。當地有民眾指稱，網上看到湍急泥流的地點靠近明利村馬太鞍聚會所，較為接近萬榮鄉的河堤已崩塌。據悉，現在水比較小了，但擔憂明後天鳳凰更靠近台灣若發生豪大雨，屆時造成的災情恐難以想像。

馬太鞍溪水位陡升，與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉10日晚間淹水。（民眾提供）

馬太鞍溪水位陡升，與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉10日晚間淹水。（圖翻攝自Threads）

馬太鞍溪水位陡升，與光復鄉僅一橋之隔的萬榮鄉10日晚間淹水。（圖翻攝自Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法