鳳凰颱風逼近水位上升！ 花蓮台9線馬太鞍溪便道16:30起封閉

公路局東區養護工程分局指出，因水位上升快到便橋路面，今天下午4點30分起封閉「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上臨時便道」，禁止人車通行，並同步啟動封閉管制作業。（記者王錦義攝）

鳳凰颱風逼近，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖警戒上午7點提升為紅色警戒。公路局東區養護工程分局指出，因水位上升快到便橋路面，今天下午4點30分起封閉「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上臨時便道」，禁止人車通行，並同步啟動封閉管制作業。

馬太鞍集水區未來24小時累積降雨預測350~480毫米達便道封閉行動值，依據馬太鞍溪堰塞湖監控面板下午4點監測數據，馬太鞍溪橋測站水位從下午的166.8上升到167.244 公尺，工務段已派員加強巡查與現場警示布設啟動封閉措施。

請繼續往下閱讀...

公路局東工分局指出，花蓮工務段今早已派員嚴密監看水情加強巡查與現場警示布設，「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上便道」，近端管制（堤頂處）在臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間封閉並維持淨空；封閉前由巡查人員確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯；遠端管制位在鳳林端於台9線230k+900及光復端於236k+500兩處，設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄。

公路局建議改道路線如下，花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。工務段已派員加強巡查與現場警示布設，隨時啟動封閉措施。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息。

