為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台鐵埔心-楊梅平交道區間車撞機車 24列上班時段大誤點

    2025/11/10 12:20 記者李容萍／桃園報導
    台鐵埔心-楊梅平交道區間車撞擊機車事故，24列次上班時段大誤點。（讀者提供）

    台鐵埔心-楊梅平交道區間車撞擊機車事故，24列次上班時段大誤點。（讀者提供）

    桃園市楊梅區1名機車騎士今（10）日上午6時32分行經台鐵埔心-楊梅間東正線瑞塘里平交道時不慎滑倒，該騎士由路人協助緊急拉離，機車則遭1107次區間車撞及，該區間一度以單線運轉，已於8時01分排除，並恢復雙線行車，共影響24列次、369分鐘。

    對此，台鐵表示，今天上午6時32分埔心-楊梅間東正線瑞塘里平交道（K74+631），因摩托車行經平交道時滑倒，遭1107次區間車撞及，暫以西正線雙向運轉，現場摩托車殘骸已於8時1分排除，8時9分埔心-楊梅間恢復雙線行車，影響24列次、369分鐘。

    據台鐵統計，由於埔心-楊梅間事故，計有19列次誤點10分鐘以上，最長誤點達41分鐘，另有50列次誤點10分鐘以內。

    至於該騎士因被路人及時拉開平交道，並未受傷受困，詳細肇事原因由鐵路警察進一步調查釐清。

    台鐵埔心-楊梅平交道區間車撞擊機車事故，24列次上班時段大誤點。（讀者提供）

    台鐵埔心-楊梅平交道區間車撞擊機車事故，24列次上班時段大誤點。（讀者提供）

    台鐵埔心-楊梅平交道區間車撞擊機車事故，24列次上班時段大誤點。（讀者提供）

    台鐵埔心-楊梅平交道區間車撞擊機車事故，24列次上班時段大誤點。（讀者提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播