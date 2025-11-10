台鐵埔心-楊梅平交道區間車撞機車 24列上班時段大誤點

台鐵埔心-楊梅平交道區間車撞擊機車事故，24列次上班時段大誤點。（讀者提供）

桃園市楊梅區1名機車騎士今（10）日上午6時32分行經台鐵埔心-楊梅間東正線瑞塘里平交道時不慎滑倒，該騎士由路人協助緊急拉離，機車則遭1107次區間車撞及，該區間一度以單線運轉，已於8時01分排除，並恢復雙線行車，共影響24列次、369分鐘。

對此，台鐵表示，今天上午6時32分埔心-楊梅間東正線瑞塘里平交道（K74+631），因摩托車行經平交道時滑倒，遭1107次區間車撞及，暫以西正線雙向運轉，現場摩托車殘骸已於8時1分排除，8時9分埔心-楊梅間恢復雙線行車，影響24列次、369分鐘。

據台鐵統計，由於埔心-楊梅間事故，計有19列次誤點10分鐘以上，最長誤點達41分鐘，另有50列次誤點10分鐘以內。

至於該騎士因被路人及時拉開平交道，並未受傷受困，詳細肇事原因由鐵路警察進一步調查釐清。

