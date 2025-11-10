鳳凰颱風來襲 嘉義縣啟動防汛整備

嘉義縣移動式抽水機。（記者林宜樟攝）

因應鳳凰颱風生成，中央氣象署發布預測路徑恐直撲台灣，對中南部將有顯著影響，颱風及其外圍環流可能帶來強風豪雨，嘉義縣政府啟動防汛整備，目前轄內279座抽水站抽水站及684座水門及301部移動式抽水機均已待命，嚴防颱風帶來的災害。

嘉義縣長翁章梁表示，已指示縣府各局處加強戒備，做好相關防颱整備，以利守護鄉親生命財產安全；縣府水利處業已透過傳真及Line群組通報，請各鄉鎮市公所及代操作廠商完成相關防汛整備，縣內各大滯洪池已降至最低水位，防汛物資方面，縣府備有沙包20000個、太空包2000個及防水擋板5081片。

嘉義縣智慧防汛網可瀏覽各項水情數據，即時掌握最新情資，並且在各村庄設置淹水感測器共245支，可回傳最新積淹水深度；301台移動式抽水機，已全數安裝GPS車載機，隨時掌握機組支援位置及運轉情形；全縣23座滯洪池，皆已設置水位計，確保於颱風豪雨前降至最低水位；各鄉鎮市共安裝151處監控攝像機，分別掌握抽水站出水管的情況及區域排水的水位變化。

縣府表示，各機關防災人員持續掌握豪雨鋒面及颱風動態，隨時警戒完成所有防汛整備工作，儘可能降低災害造成損失。

