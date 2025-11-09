台江流域與日本南三陸學校攜手 守護「貝克氏鹽草」生態

台江與日本兩地師生進行海草保育行動交流。（社大台江分校提供）

守護國際易危的貝克氏鹽草，台江流域學校與日本南三陸學校師生，透過線上進行國際交流，以壁報論文介紹彼此進行在地海草及環境調查研究經驗及發現，為兩地師生進行海草保育行動交流，再跨出一大步。

社大台江分校執行長吳茂成表示，台江綠道志工今年初在山海圳國家綠道四草湖發現「貝克氏鹽草」之後，隨即結合海保署、台江國家公園，以及台江流域內多所國中、小學，展開台江貝克氏鹽草棲地調查研究行動，並參與海保署守護會議。

請繼續往下閱讀...

吳茂成表示，這場台江流域社群與日本南三陸學校師生，保育海草的國際交流活動，在海洋保育署協助下，將台江流域學校完成的「台江貝克氏鹽草調查研究行動海報」帶到日本展示。20餘人昨、今兩天一起上線，進一步展開國際交流會。

台江流域師生除介紹台江保育貝克氏鹽草的倡議行動，也與日本親師生一起討論，了解日本小學及國中生，主動組成「少年少女自然調查隊」，進行南三陸面臨全球暖化的衝擊，以及海草環境調查，他們將調查結果編寫成壁報小論文展示。

今天線上交流再由南三陸高中師生在志津川灣，實際介紹當地大葉海草的棲地環境及復育行動，倡議清除垃圾，保育潮間帶，同時進行採種復育。學生們說，311海嘯時他們才3歲，如今已是高中生，復育海草也成為在地學校的重要學習項目。

海佃國小校長郭芳朱說，台江和日本南三陸保育海草的國際交流很有意義，盼未來兩地學校有更多的機會繼續進行交流。

社大台江分校也表示，感謝海洋保育署協助，促成台江流域親師生能夠與日本南三陸地區學校進行保育海草的經驗交流，兩地師生守護海草的社會倡議行動，都是為了守護家鄉，特別是南三陸師生以環境保育行動，參與311海嘯後的社區重建工作，值得台江流域借鏡，守護貝克氏鹽草來保育台江溼地珍貴的潮間帶生態系。

日本親師生將調查結果編寫成壁報小論文展示。（社大台江分校提供）

台江與日本兩地師生透過視訊進行海草保育行動交流。（社大台江分校提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法