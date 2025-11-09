北護大攜手產官學打招生團體戰 推大健康產業可跨足多領域

台北護理健康大學集結10所相關領域學校，攜手舉辦「醫護領域專業探索與求學導航博覽會」，還請到多家大型醫院助陣，端出21項互動體驗等活動吸引學子，讓醫護教育「看得見、摸得到」。（圖由北護大提供）

醫護界招生打團體戰！台北護理健康大學集結10所相關領域學校，攜手舉辦「醫護領域專業探索與求學導航博覽會」，還請到多家大型醫院助陣，端出21項互動體驗等活動吸引學子，讓醫護教育「看得見、摸得到」。北護大校長吳淑芳強調，大健康產業不只侷限醫療，也能涉足長照、健身與運動、健康旅遊等領域，盼藉此讓更多同學了解醫護工作的價值、看見未來方向。

博覽會分成展示臨床與長照第一線的最新趨勢的醫療暨大健康產業區、提供升學諮詢與學系特色介紹的醫護校院展區，以及北護大各科系，讓學子可以一次了解完整的醫護暨大健康產業的教育規劃。同時也安排互動體驗、學習歷程諮詢，讓學生能近距離接觸專業，親身體驗醫護與大健康產業的真實樣貌，進一步深化對未來職涯的想像與規劃，也啟發學子服務社會、關懷生命的初心。

吳淑芳表示，大健康產業除了醫療與長照，還包括運動科學、健康促進、養生保健、高齡健康、營養管理、復健照護、健康科技等。而長照機構、健管中心、健身與運動表現場域、銀髮科技、社區照護、失智友善社區，甚至是在家養生、健康旅遊等，都是在「讓人活得更好、生活更健康、生命更有品質」的核心上。新世代的醫護與大健康人才，不只要有專業知識、跨域能力，更重要的是具備人文關懷與同理心。

技專校院招生專業化總辦公室副執行長李傳房指出，未來不會被AI取代的工作，包含護理、物理治療師、健康照護產業等，鼓勵同學透過瞭解體驗學習，找到適性的志業，並期望志趣性向適合「有溫度、有關懷」的同學從事醫療照護產業。

北護大校友會理事長王志雲提到，機緣中踏進了幼兒教育的領域，在實際的工作投入中深深體會到照顧服務工作的深層意義，不只是照顧人，而是在參與每一個受照顧對象的生命故事，且自己也能因此被療癒。

台北榮民總醫院護理部主任沈青青也分享41年的護理從業歷程。她表示，「護理是越做越懂愛的工作，會看到生命的韌性。護理的價值，不在於生命的長度，而在於照亮生命的深度。」體現出護理工作的核心精神與人文厚度。

