李威爾控計程車行不跟癌症司機續約 台中市府回應了

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾，近期在臉書PO文指台中一名罹患大腸癌計程車司機，因所屬契約車行不再續約，向台中市政府陳情求助未果，李威爾指控盧市府不能保護弱勢司機。台中市交通局表示，市府重視駕駛工作權益與車行營運規範，上週接獲該司機通報就積極了解事發原委，針對駕駛與車行爭議，已請台中市計程車客運商業同業公會出面參與協處，公會理事長陳寬宏正主動與車行積極協調中。

李威爾PO影片指，該司機罹患大腸癌第三期，仍努力開車要養孩子，行費、保險、罰單都有繳，與靠行車行5年契約將在11月屆期，但對方不予續約，因此向交通局陳情，交通局則以沒有靠行契約書為由，愛莫能助。

交通局表示，市府近日接獲計程車駕駛通報，立即主動與駕駛及所屬車行聯繫，深入了解事發原委。依據《汽車運輸業管理規則》第91條之1規定，車行與駕駛人應就權利與義務簽訂書面契約。經查，該名駕駛於5年前與車行簽約，目前合約即將屆期，駕駛希望能續約，雙方因此產生爭議。

交通局指出，相關爭議事件先由雙方公、工會會同社會公正人士調解分歧。市府重視駕駛工作權益與車行營運規範，並已請台中市計程車客運商業同業公會出面參與協處，公會理事長陳寬宏亦主動與車行進行溝通，積極協調，盼能找到雙方都能接受的解決方案。

交通局強調，台中市政府關心大眾運輸業每一位從業人員的權益與生計，後續將持續關注此案進展，並提供必要協助，期能圓滿解決，維護雙方良好關係，促進本市計程車產業健全發展。

