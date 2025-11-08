明午變天！鳳凰11/10發海警 中部登陸機率大增

鳳凰颱風路徑潛勢圖。（氣象署提供）

明天下午變天！中央氣象署預報，受東北季風增強影響，明天下午開始北部及東北部氣溫下降，迎風面的基隆北海岸和大台北地區開始局部短暫雨；另外，氣象署預計在下週一白天發布鳳凰颱風海上颱風警報，依目前路徑潛勢圖，最有可能在中部登陸。

氣象署預報員張峻堯表示，明天白天各地都是好天氣，但下午起東北季風增強、迎風面開始變天；下週一（10日）開始受到鳳凰颱風外圍雲系和東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨，甚至在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上降雨。

請繼續往下閱讀...

「這次鳳凰颱風外圍環流和東北季風可能有共伴效應，北部和宜蘭、花蓮要非常注意豪雨」，張竣堯說，下週一、二兩天北部、和東北部要注意豪雨，下週三則是中南部、東部和東南部要注意大雨或局部豪雨。

張竣堯說，到今天晚上止，鳳凰颱風都還是中度颱風中段班，預計明天才會增強為強烈颱風，並通過菲律賓北部陸地並到達南海，但在北轉過程中，它會迅速減弱，接近台灣的時候應該是輕度颱風的機率最大，且較有可能從「中部」登陸。

張竣堯說，鳳凰颱風在下週四會快速遠離，強度又會再度減弱了；下週五、六（14日、15日）又會恢復到一般東北季風影響的天氣型態。

張竣堯說，目前氣象署預計在下週一白天發布海上颱風警報，下週二發布陸上颱風警報，但陸警的時間仍不確定，且鳳凰颱風路徑仍有修正空間，仍需再觀察。＃

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

鳳凰颱風預計明天增強為強烈颱風。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法