鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風預計以強颱巔峰之姿登陸菲律賓，接著「大角度轉向，北轉朝台灣前進」。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

鳳凰颱風來勢洶洶，目前已經升級為中颱。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風預計以強颱巔峰之姿登陸菲律賓，接著「大角度轉向，北轉朝台灣前進」。粉專也曝光各地風雨時程，提醒民眾無論身在何地，這兩天都應趕快做好防颱準備。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日發文表示，鳳凰最新動態已經增強為中度颱風，在副熱帶高壓導引下穩定往西移動中，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓。週一（10）進入南海後，原本連結在一起的高壓軸帶斷裂出現弱點，使得鳳凰有機可趁，進而大角度轉向，北轉朝台灣前進。

粉專指出，目前變數較大及需要特別關注的是「颱風北轉的幅度及移動速度」以及「颱風北上時減弱幅度」。粉專指出，移動快慢、減弱程度大小，都將攸關影響的時間及各地風雨規模，週一（10）、二（11）是重要關鍵期。另外，影響時間方面，因為季節性因素、颱風走勢及強度變化，北中南最搖滾風雨的時間會稍微不同。

北部、東部：週一（10）、二（11）這兩天，因為颱風的位置跟東北季風，共伴效應正好落在北台灣至花蓮這一帶，是風雨最大、最有感的時刻。

嘉義到屏東、澎湖、金馬：主要影響時間會是在週二（11）上午至週四（13）白天，影響時間會稍微長一點點，「請務必以最高規格進行防範」。

苗栗到雲林：因為地形的關係，將取決於是以何種形式及走法，也是最難評估的區域，差一點點風雨規模就會差很多，但強風仍無可避免。

粉專提醒，以上都還只是以目前資料進行的初步評估，還會依照颱風實際發展情形滾動式調整。但無論身在台灣何處，這兩天都要趕緊做好防颱措施。

