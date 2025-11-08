為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光

    2025/11/08 12:52 即時新聞／綜合報導
    粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風預計以強颱巔峰之姿登陸菲律賓，接著「大角度轉向，北轉朝台灣前進」。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風預計以強颱巔峰之姿登陸菲律賓，接著「大角度轉向，北轉朝台灣前進」。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    鳳凰颱風來勢洶洶，目前已經升級為中颱。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風預計以強颱巔峰之姿登陸菲律賓，接著「大角度轉向，北轉朝台灣前進」。粉專也曝光各地風雨時程，提醒民眾無論身在何地，這兩天都應趕快做好防颱準備。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日發文表示，鳳凰最新動態已經增強為中度颱風，在副熱帶高壓導引下穩定往西移動中，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓。週一（10）進入南海後，原本連結在一起的高壓軸帶斷裂出現弱點，使得鳳凰有機可趁，進而大角度轉向，北轉朝台灣前進。

    粉專指出，目前變數較大及需要特別關注的是「颱風北轉的幅度及移動速度」以及「颱風北上時減弱幅度」。粉專指出，移動快慢、減弱程度大小，都將攸關影響的時間及各地風雨規模，週一（10）、二（11）是重要關鍵期。另外，影響時間方面，因為季節性因素、颱風走勢及強度變化，北中南最搖滾風雨的時間會稍微不同。

    北部、東部：週一（10）、二（11）這兩天，因為颱風的位置跟東北季風，共伴效應正好落在北台灣至花蓮這一帶，是風雨最大、最有感的時刻。

    嘉義到屏東、澎湖、金馬：主要影響時間會是在週二（11）上午至週四（13）白天，影響時間會稍微長一點點，「請務必以最高規格進行防範」。

    苗栗到雲林：因為地形的關係，將取決於是以何種形式及走法，也是最難評估的區域，差一點點風雨規模就會差很多，但強風仍無可避免。

    粉專提醒，以上都還只是以目前資料進行的初步評估，還會依照颱風實際發展情形滾動式調整。但無論身在台灣何處，這兩天都要趕緊做好防颱措施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播