台北燈節在西門町+花博！雙展區雙主燈 研議點燈至凌晨衝夜經濟

台北燈節舉辦近20年，台北市議員柳采葳今（7）日於教育部門質詢中指出，北市府近期著重夜經濟政策，近來圓山花博有強大的夜經濟量能，建議將明年燈節主燈區移師圓山花博，並延長展燈時間，放寬商店夜間營業限制。觀光傳播局長余祥回應，明年燈節確定採「西門＋花博」雙展區、雙主燈規畫，並將延長點燈時間，於週四至周日延長至午夜12時、週五、六將延長至凌晨2時。

柳采葳指出，根據觀傳局統計，今年蛇年燈節吸引人潮高達361萬人次，顯示燈節對於北市觀光產值的帶動效益巨大。北市除了西門町外，圓山花博擁有完善的交通條件與腹地優勢，若結合燈節活動與周邊店家優惠，不但適合成為2026台北燈節主燈區，也勢必能帶動中山、大同區的夜間經濟活絡，擴大整體觀光規模。

余祥指出，台北明年燈節，為了吸引觀光客，已經規畫雙展區，除了西門町，已經規劃新增花博展區，將以「雙展區、雙主燈」的形式登場，而選擇花博的原因，除了考量交通、腹地，目前園區有豐富的夜經濟資源，也會結合市集、在地商圈結合燈節活動。

柳采葳強調，花博園區目前的店家最晚僅能營業至晚上10點，只有特殊節慶才可延長至凌晨2點，既然要推夜經濟，市府就應該整合跨局處資源，讓夜生活不再被既有制度綁住。

余祥表示，會和相關單位研議延長點燈時間；會展基金會則說，台北燈節時間最晚至晚上10時，未來燈節將依時段分流延長亮燈時間，為了人潮疏散安全，周日至周四可以延長至凌晨0時，讓民眾可搭上最末班捷運；周五和周六可以配合延長至凌晨2時，人潮可以慢慢地安全疏散。

柳采葳要求，觀傳局與會展基金會應儘速研議延長燈節展燈時間與周邊店家營業時段的詳細規劃，並於研擬完成後，提出完整評估報告。

