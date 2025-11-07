為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    福衛八號首顆衛星齊柏林發射延後 11/12凌晨升空

    2025/11/07 17:23 中央社
    福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比例達84%，已運抵美國。國家太空中心今天更新發射日期，自原訂日期11日，往後延1天，改至11月12日凌晨2時18分升空。（資料照）

    福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比例達84%，已運抵美國。國家太空中心今天更新發射日期，自原訂日期11日，往後延1天，改至11月12日凌晨2時18分升空。（資料照）

    福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比例達84%，已運抵美國。國家太空中心今天更新發射日期，自原訂日期11日，往後延1天，改至11月12日凌晨2時18分升空。

    福衛八號將由8顆光學遙測衛星構成星系，包含6顆原始解析度1公尺、另發展2顆原始解析度小於1公尺的衛星，自今年起逐年發射，將部署於距離地表561公里高的太陽同步軌道，預計2031年布建完成。

    國家太空中心指出，相較福衛五號原始解析度2公尺，福衛八號的解析度更高，預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰。衛星資料將廣泛應用於國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護。

    國家太空中心今天於臉書發文表示，火箭發射受天候等各項條件影響，發射時間可能會異動；而福衛八號首顆衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）發射日往後一天，目前預定發射時間為台灣時間11月12日凌晨2時18分，發射窗口為時57分鐘，意即火箭僅能在這段時間內發射，齊柏林衛星預計發射後2小時19分56秒與火箭分離，進入軌道。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播