    首頁 > 生活

    大湖農工迎百年校慶 陳慶漳投入機械手臂創業成功、大力回饋母校

    2025/11/07 16:21 記者蔡政珉／苗栗報導
    大湖農工迎百年校慶，陳慶漳（左二）贈母校機械手臂。（校方提供）

    大湖農工迎百年校慶，陳慶漳（左二）贈母校機械手臂。（校方提供）

    位於苗栗縣大湖鄉的國立大湖農工為苗縣少數國立技職學校，8日將喜迎創校100週年，大湖農工培育英才無數，畢業校友達2萬多人，校方預計於8日當天頒發4名特殊貢獻獎致敬卓越校友。其中，鴻績工業創辦人陳慶漳在機械手臂製造領域闖出一片天，他也捐贈6台機械手臂協助母校機械科，建置專業教室提供學弟、妹學習操作機械手臂的自動化環境。

    大湖農工指出，陳慶漳為1986年機工科（今機械科）畢業生，就學時即保持對機械工程的熱忱，陳慶漳畢業後也投身熱愛的工業領域，並面對行業變化挑戰，他洞察科技業對自動化生產線需求，1995年創立鴻績工業投入技術門檻極高的「機械手臂系統整合應用」領域，合作廠商包含台積電與知名汽車廠，讓機械產業與高科技攜手邁進。

    陳慶漳有感於母校栽培，為培養更多機械產業優秀人才、提供學弟、妹優良的學習環境，大湖農工表示，陳慶漳大手筆捐贈價值不斐的6台機械手臂，完成建置自動化教室的目標，讓大湖農工機械科學生可以持續精進學習專業技能。

    為了留住機械產業專業人才，陳慶漳也允諾未來母校若推薦優秀學弟妹將優先進用；大湖農工讚許，陳慶漳的貢獻不止於獻給母校厚禮，更在於他樹立的精神標竿、與他搭建的從校園通往頂尖產業的橋樑。

    大湖農工迎百年校慶，陳慶漳贈母校機械手臂，建置專業教室。（校方提供）

    大湖農工迎百年校慶，陳慶漳贈母校機械手臂，建置專業教室。（校方提供）

    大湖農工迎百年校慶，陳慶漳贈母校機械手臂，建置專業教室。（校方提供）

    大湖農工迎百年校慶，陳慶漳贈母校機械手臂，建置專業教室。（校方提供）

    大湖農工迎百年校慶，陳慶漳贈母校機械手臂，建置專業教室。（校方提供）

    大湖農工迎百年校慶，陳慶漳贈母校機械手臂，建置專業教室。（校方提供）

