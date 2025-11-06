為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    禁宰令解除 桃園黑毛豬運抵肉品市場 首日預計收2500頭豬

    2025/11/06 18:57 記者鄭淑婷／桃園報導
    6日中午解除活豬禁運，第1輛車蘆竹山腳本地桃園黑毛豬抵達肉品市場。（記者鄭淑婷翻攝）

    6日中午解除活豬禁運，第1輛車蘆竹山腳本地桃園黑毛豬抵達肉品市場。（記者鄭淑婷翻攝）

    非洲豬瘟疫情清零，今（6日）中午正式解除活豬禁運，明（7日）零時起恢復拍賣屠宰，桃園市首批活豬在下午近1點運抵位於蘆竹區的肉品市場，估計將收2500頭肉豬。

    桃市府農業局漁牧科長楊安光表示，配合中央政策，今天加強肉品市場、畜牧場、市場豬肉攤清消工作，同時關心豬隻拍賣情形，後續也將持續關心市場豬肉價錢，穩定市場行情。

    桃園市總共有261家養豬場、豬隻頭數超過11萬1000頭，其中8成為「黑毛豬」，今天中午解除活豬禁運後，陸續有豬隻運抵蘆竹肉品市場進行拍賣，包括桃園本地的豬隻，首日預計收2500頭肉豬，第1輛車是蘆竹山腳本地的桃園黑毛豬，於下午12點50分左右抵達。

    依據肉品市場作業程序及加強清消工作，載運豬隻的卡車，運送前須全車消毒後再讓豬隻進入，確保豬隻健康衛生，肉品市場豬欄也將全數完成清消作業，才能放行活豬進入，接續才能進行晚間拍賣、屠宰及屠體運輸等作業。

    位於蘆竹區的肉品市場加強內外清消工作。（記者鄭淑婷翻攝）

    位於蘆竹區的肉品市場加強內外清消工作。（記者鄭淑婷翻攝）

    位於蘆竹區的肉品市場加強內外清消工作。（記者鄭淑婷翻攝）

    位於蘆竹區的肉品市場加強內外清消工作。（記者鄭淑婷翻攝）

