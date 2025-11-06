為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘇巧慧「重新思考」歡樂耶誕城 李四川回應了

    2025/11/06 15:09 記者何玉華／台北報導
    台北市副市長李四川說，歡樂耶誕城的交通是有必要檢討。（記者何玉華攝）

    台北市副市長李四川說，歡樂耶誕城的交通是有必要檢討。（記者何玉華攝）

    每年在新北市板橋舉辦的「歡樂耶誕城」，今年將自本月14日起至12月28日，共舉辦45天；雖是新北市年底盛事，卻也是不少板橋人的交通惡夢，有民眾在網路提議停辦，剛獲民進黨選對會建議徵召參選新北市長的蘇巧慧表示，可以重新思考，希望創造讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動。國民黨呼聲高的人選、台北市副市長李四川今（6）受訪表示，當年他籌辦起來，經過這麼多年，交通上是有必要檢討。

    李四川表示，耶誕城第一年是他籌劃促成，他住在板橋，每年都會去看。經過這麼多年，對板橋人在交通上的影響是有必要好好檢討；要不要停辦或改善，各區也有爭取可以換區去舉行，這些都可以來做檢討。

    蘇巧慧今天受訪被問到民眾提議停辦歡樂耶誕城一事表示，耶誕城已經14年，板橋人最在意的就是在舉辦期間，交通都大打結；舉辦期間越來越長，市民的反應也越來越大。她的團隊是新的，在設計感和執行力都與過往有所差異，她會用更新、更有活力的觀念，重新思考這整個活動，包括是在地經濟、交通運輸，甚至活動意涵，希望創造一個讓新北人認同，讓外地人喜愛的活動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播