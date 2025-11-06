為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南代課老師「作弊」！幫學生擦錯改對拉高分數被抓包

    2025/11/06 07:53 記者洪瑞琴／台南報導
    南市某國小一位自然科代課老師疑為低分學生改正考卷答案遭檢舉。（記者洪瑞琴攝）

    南市某國小一位自然科代課老師疑為低分學生改正考卷答案遭檢舉。（記者洪瑞琴攝）

    學生考試作弊被老師抓包偶有所聞，但這回卻是老師「作弊」被學生抓包！南市某國小一名六年級自然科代課老師，日前在批改第一次段考考卷時，疑似將低分學生錯誤答案擦掉、改寫成正確答案，以提高分數。此舉被其他學生目睹並通報導師，校方已介入調查。

    教育局表示，該名教師為外聘短期代課老師，校方為釐清事件真相，已於昨（5）日召開校事會議，決議成立調查小組進一步調查；若查證該師擅自修改答案行為屬實，將依照規定終止聘約，並且不排除移送法辦，追究偽造文書責任；學校也會同步檢視成績登記情形，以維護學生評量成績的正確性及權益。

    據了解，該名教師任教四個班級，學生發現異常後通報導師。由於疑似影響班級較多，學校已全面暫緩考卷發還，有的班級甚至在已發回考卷後又被緊急收回，引發學生與家長議論。許多家長難以置信，直呼「第一次聽到老師幫學生擦錯改對」。

    事件在校園間掀起熱烈討論，有人認為該師可能出於善意，希望幫助學生拉高成績；但也有人直言這是「愛的教育用錯地方」，誠實面對錯誤才是教育的真諦。另有教師指出，現今出版社教材與平板教學方便，若教師未落實課堂討論與引導，學生學習品質恐難掌握。

    教育局強調，學校考卷屬公文性質，任何教師不論正式或代課身分，都應具備基本法律觀念，切勿以善意之名觸法。事實上，類似案件並非首次發生，去年其他縣市也有高中教師因竄改考試分數遭移送地檢署，最終依偽造文書罪獲緩起訴並須繳納公庫6萬元。呼籲教師應以身作則，維護評量公正與學生信任。

