南市圖「書富比拍賣會」祭出57項拍賣品 線上報名開跑

台南市立圖書館「閱讀豪門-書富比拍賣會」以旅行為主題，祭出57項拍賣品，只要「wow愛讀冊」APP累積滿300點，即可線上報名參加。（南市圖提供）

借閱點數變成競標籌碼！台南市立圖書館「閱讀豪門-書富比拍賣會」將於12月6日登場，以「旅行」為主題，祭出57項拍賣品，只要「wow愛讀冊」APP累積滿300點的讀者，即日起就可上南市圖官網報名參加。

「閱讀豪門—書富比拍賣會」為南市圖年度壓軸盛事，結合閱讀點數與拍賣體驗，民眾可將借閱書籍所累積的點數變成在拍賣會上競標的籌碼，此次活動並請來國內知名藝術品拍賣官、台南市美術館董事長游文玫擔任拍賣官，帶民眾感受拍賣會的熱烈節奏與氛圍。

請繼續往下閱讀...

南市圖館長楊馥菱表示，南市圖「wow愛讀冊」APP今年新增「閱讀wow寶」集點功能，民眾只要借閱1本書籍即可累積1點，使用自助借書或手機借書，1本書則可累積1.5點。目前累積300點以上的讀者超過1000名，累積1000點以上的更有超過50名，11月1日起已開放線上報名，相關拍賣品及拍賣會活動規則，可上南市圖官網或Facebook粉絲專頁查詢。

楊馥菱指出，此次拍賣會集結台南在地優質企業共同推廣閱讀，拍賣獎品內容豐富多元，包括「旅遊必備清單」中的老爺行旅住宿兌換券、萬國通路行李箱；「旅遊娛樂夥伴」類的親子互動神器—樂高與積木；「旅途放鬆幫手」有凌網知識電子閱讀器及南市圖熱門借閱及熱門預約書籍套組；「旅途團康利器」的桌遊組合；「旅程開心收穫」有台南晶英酒店限定禮盒與伊萊克斯吸塵器等精美好禮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法