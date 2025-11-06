為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風成形！今北台回溫水氣減 迎風面雨區縮小

    2025/11/06 06:29 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天只有大台北地區及宜花有局部降雨機率，桃園以南多為晴到多雲天氣。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（6日）東北季風減弱、水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大台北地區及宜花有局部降雨機率，台東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。

    氣溫方面，北部及宜蘭高溫回升至27、28度，中南部及花東則可來到28至31度，感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21至23度，日夜溫差較明顯。

    離島天氣方面，澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，21至26度；馬祖多雲時晴，19至23度。

    位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展成第26號颱風「鳳凰」，中心位於鵝鑾鼻東南東方2640公里的海面上，以西北方向前進，預計下週一（10日）會移動到呂宋島附近，下週二（11日）之後將影響台灣附近天氣，程度大小視後續路徑而定，目前不確定性仍大。

    至於第25號颱風「海鷗」，未來持續朝越南方向前進，有增強為強烈颱風趨勢，對台灣無直接影響。

    空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    明天（7日）至下週日（9日）白天，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

    下週日晚間至週一東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降；水氣增加，北部及東北部地區有短暫陣雨，東北部及大台北地區有局部大雨發生的機率，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

    下週二、週三（12日）東北季風及颱風或其外圍環流影響，北部、東半部及南部地區有陣雨並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    23 - 28 24 - 33 28 - 34 24 - 30

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

