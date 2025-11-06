慶祝高雄輕軌10年 學生親手彩繪列車上路時間曝

高雄輕軌營運10年，首度邀請學生彩繪列車。（記者王榮祥攝）

高雄輕軌營運滿10年，首度邀請「學生們」幫列車彩繪，共有108位兒少參與，獨一無二的學生彩繪專車預計11月22日上路。

高雄輕軌於2015年10月16日第1階段4站通車，總共分2階、8段，於2024年1月1日成圓，全長22.1公里公里，設38站；今年上半年日均運量約3萬7千餘人次，比去年上半年小幅增加約1.8%，今年10月營運滿10年。

請繼續往下閱讀...

慶祝輕軌10年，也向輕軌最重要的學生客群致意，受託操作輕軌的高雄捷運公司，首度策劃兒少輕軌彩繪，日前在官網開放報名後8分鐘即額滿，最後將有108位兒少參與（龍華國小學生為主、網路依報名順序前50位、小六到高中）。

高捷說明，首次學生彩繪列車「高雄輕軌、童心上路」計畫，11月22日下午在輕軌C23龍華國小站旁舉行，除規劃高年級、青少年輕軌車廂彩繪區，以油漆刷與塗料彩繪，一旁公園草地也安排親子同樂的紙箱彩繪活動，讓小朋友用彩色筆、蠟筆、麥克筆等工具揮灑。

高捷指出，1列輕軌共5節車廂，將由12位彩繪王（兩位專業美術老師、10位高雄師大美術系研究生與大學生）、帶領108位兒少分組作畫，預計3小時內完成，底圖靈感由龍華國小六年級同學發想（當時五年級），再由設計師取樣、串聯成完整車廂底稿圖。

孩子們的畫作從海洋、河流、城市到山脈地景，呈現港都從海港到群山的豐富多元面貌，完成彩繪後的輕軌原則上會立刻上路，初步安排運行1個月。

高雄輕軌本月將誕生第一列由學生彩繪的列車。（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法