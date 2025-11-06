為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    慶祝高雄輕軌10年 學生親手彩繪列車上路時間曝

    2025/11/06 00:16 記者王榮祥／高雄報導
    高雄輕軌營運10年，首度邀請學生彩繪列車。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌營運10年，首度邀請學生彩繪列車。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌營運滿10年，首度邀請「學生們」幫列車彩繪，共有108位兒少參與，獨一無二的學生彩繪專車預計11月22日上路。

    高雄輕軌於2015年10月16日第1階段4站通車，總共分2階、8段，於2024年1月1日成圓，全長22.1公里公里，設38站；今年上半年日均運量約3萬7千餘人次，比去年上半年小幅增加約1.8%，今年10月營運滿10年。

    慶祝輕軌10年，也向輕軌最重要的學生客群致意，受託操作輕軌的高雄捷運公司，首度策劃兒少輕軌彩繪，日前在官網開放報名後8分鐘即額滿，最後將有108位兒少參與（龍華國小學生為主、網路依報名順序前50位、小六到高中）。

    高捷說明，首次學生彩繪列車「高雄輕軌、童心上路」計畫，11月22日下午在輕軌C23龍華國小站旁舉行，除規劃高年級、青少年輕軌車廂彩繪區，以油漆刷與塗料彩繪，一旁公園草地也安排親子同樂的紙箱彩繪活動，讓小朋友用彩色筆、蠟筆、麥克筆等工具揮灑。

    高捷指出，1列輕軌共5節車廂，將由12位彩繪王（兩位專業美術老師、10位高雄師大美術系研究生與大學生）、帶領108位兒少分組作畫，預計3小時內完成，底圖靈感由龍華國小六年級同學發想（當時五年級），再由設計師取樣、串聯成完整車廂底稿圖。

    孩子們的畫作從海洋、河流、城市到山脈地景，呈現港都從海港到群山的豐富多元面貌，完成彩繪後的輕軌原則上會立刻上路，初步安排運行1個月。

    高雄輕軌本月將誕生第一列由學生彩繪的列車。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌本月將誕生第一列由學生彩繪的列車。（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播