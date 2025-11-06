為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中正預校擴大招生5大策略超前部署 首辦校園參訪

    2025/11/06 00:06 記者陳文嬋／高雄報導
    中正預校今年首推校園參訪，家長帶孩子參加踴躍。（中正預校提供）

    中正預校今年首推校園參訪，家長帶孩子參加踴躍。（中正預校提供）

    近年來雖受到少子化影響，但國軍人才需求不減反增，中正預校明年擴大招生，以5大策略超前部署，巡迴全國舉辦說明會起跑，今年更首次推出校園參訪，許多家長帶學生參加，面對面交流後，很放心交給校方，剛辦2場300多人參加，已有200人留下資料，報考就讀意願高。

    中正預校今年招生580人，明年將招生710人，今年提前起跑，推出五大策略，全國舉辦招生說明會，將增加達22場，攜手各縣市國中校長，深化雙方校園合作；校方也深入國中校園擴大招生，除了鎖定國三生宣導外，也邀請國二生參加，善用班親會、校慶、園遊會、高中職博覽會等，甚至一對一宣導與解說，讓學生提早認識中正預校，有充裕時間完成報考前準備。

    中正預校校地廣達73公頃，環境優美，今年首次規劃校園參訪，許多家長帶孩子參觀科學館、宿舍等，尤其校方注重雙語教學，特聘2名外籍師資授課，設有英語視聽教室外，情境教室以360度環景情境，打造專業學習英文環境，強化臨場反應與口語表達能力，讓學生在沉浸式體驗中，培養良好的英文能力。

    家長大多肯定校方培養孩子自律、獨立，且教學設備完善，設有各科專業教室，提供良好學習環境，還有赴美軍校交流機會，享有公費待遇津貼，未來生活、就業有保障，連帶孩子報考就讀意願高；有中北部家長特地帶孩子南下參觀校園，與校方面對面交流後，直呼不虛此行，決定放心把孩子交給中正預校。

    中正預校考量每場數百人參加踴躍，將增加校園參訪場次，行文各國中將中正預校設為生涯規劃、戶外教育學習場域，規劃入校參訪，校方將派員介紹與說明。

    中正預校情境教室以360度環景情境，打造專業學習英文環境。（中正預校提供）

    中正預校情境教室以360度環景情境，打造專業學習英文環境。（中正預校提供）

    中正預校重視雙語教育，特聘二名外籍教師授課，圖為英語視聽教室。（中正預校提供）

    中正預校重視雙語教育，特聘二名外籍教師授課，圖為英語視聽教室。（中正預校提供）

