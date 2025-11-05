「今晚國1北上請禮讓救護車」女孩插管急轉院 柯志恩聯繫國道警支援

立委柯志恩注意到有家長在網路留言，拜託國道1號駕駛禮讓救護車，她主動聯繫國道警方協助。（民眾提供）

有家長在Threads上留言，插管並接了葉克膜的女孩，今晚將由高雄義大轉院台大，請經過國道1號的朋友看到救護車務必禮讓；立委柯志恩看到訊息，主動留言並聯繫警政署與台大醫，希望協助孩子儘速就醫。

家長在Threads上指出，小朋友目前因肺部嚴重感染，需要全程插管並接葉克膜支援，今天（5日）晚上，將從高雄義大醫院轉院到台大，路程約3至4小時。

家長喊話，如果今晚有經過國道1號的朋友，遇到救護車還請務必禮讓、避免突然切換車道，以免影響醫療設備與安全，拜託各位，感謝大家的體諒與協助。

柯志恩看到訊息後主動留言，已請國會同仁聯絡警政署等相關單位，若有需要進一步協助的地方，歡迎私訊她FB、IG帳號。

柯志恩後續再留言，指國道警察已獲知訊息、需要家屬電話方便進一步協助；家長也回應，已與張永杰先生（國民黨高市黨部發言人）連繫上，謝謝委員幫忙。

